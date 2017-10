Bartolo Colón planea lanzar en 2018: "No voy para ninguna parte"

Freddy Ortiz Pujols

Santo Domingo

Por el momento, la palabra retiro no está en el vocabulario del veterano lanzador dominicano Bartolo Colón



El nativo de Altamira, que es el jugador de mayor edad en las Grandes Ligas, experimentó un renacer en la segunda mitad con los Mellizos de Minnesota después de un inicio desastroso de la temporada en Atlanta.



Terminó su temporada de 2017 ayer domingo con una sólida presentación contra los Tigres de Detroit, permitiendo una sola carrera y tres hits en 6 y un tercio de trabajo.



A pesar de que la salida del juego fue vista como una posible culminación de su carrera, los aficionados de los Twins le dieron a Colón una ovación de pie y recibió felicitaciones en el terreno del coach de los Tigres y su excompañero de los Indios, Omar Vizquel.



El ganador del Premio Cy Young no tiene planes de colgar los spikes por el momento.

“El (Vizquel) me dijo." Te vi que lanzar la primera vez y ahora la última vez ", dijo Colón a periodistas, de acuerdo con Mike Berardino de la Saint Paul Pioneer Press.



“Quizá esté hablando de que no volverá porque no voy a ir a ninguna parte”, dijo Colón.