La inminente salida de José Bautista de Toronto

Freddy Ortiz Pujols

Santo Domingo

Los Azulejos de Toronto le informaron al veterano jardinero Jose Bautista hace un par de semanas de que no ejercerán su opción de 17 millones de dólares para la campaña 2018, según publicó Shi Davidi de Sportsnet.



Bautista se convertirá en agente libre este invierno, aunque el jugador de 36 años no confirmó el domingo en el Bronx que el club le había hablado de su destino.



"No hay comentarios", dijo Bautista después de irse 1- 1 con un elevado de sacrificio en su último partido de la temporada regular de los Azulejos contra los Yankees de Nueva York y terminar con el promedio más bajo en la historia de ese equipo con .203.

"Realmente no veo los números, son lo que son. No puedo cambiarlos. Todo lo que puedo hacer es estar listo para la próxima temporada y estar listo para contribuir con el equipo que estaré con el tiempo. Ahora, soy un Azulejo, y eso no ha cambiado. Lo he dicho mucho, aquí es donde quiero terminar mi carrera. Veremos que pasa en el futuro. Está fuera de mi control ahora."



A pesar de una caída significativa en su rendimiento esta temporada, el seis veces jugador miembro del Juego de Estrellasr, tiene la intención de jugar el próximo año - y ha dejado claro que prefiere terminar su carrera en Toronto.