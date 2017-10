Yamaico Navarro llega con mucho optimismo

TIERRA ALTA, Boca Chica

Yamaico Navarro llegó temprano a los entrenamientos del Licey con la intención de cumplir anhelos que la fanaticada de los campeones nacionales por mucho tiempo ha deseado: jugar desde el principio y la temporada completa.

En la academia de Cincinnati en Boca Chica desde el lunes 28, cuando los Tigres abrieron las prácticas a los jugadores de posiciones para que se unieran a lanzadores y receptores, el petromacorisano aseguró sentirse al “cien por ciento” y “súper bien” físicamente para seguir trabajando, jugar desde el primer día y hasta que dure la campaña. El torneo invernal dominicano 2017-18 comenzará el viernes 13 de octubre con un partido único con sabor a clásico en el estadio Quisqueya Juan Marichal, donde los Tigres recibirán a sus archirrivales Águilas Cibaeñas. El consistente bateador derecho aseguró que trabajó “muchísimo” en el fortalecimiento de sus hombros, que fue donde tuvo el problema físico que lo limitó desde el invierno pasado y le impidió jugar en el verano. “Terminé de batear y me sentí al cien por ciento, sigo trabajando duro y todo está bien”, reiteró Navarro, luego de una sesión de prácticas. Agregó que ha estado tomando muchas recomendaciones que le han hecho para fortalecer sus hombros, “ya los tengo cien por ciento y creo que este año podré hacer algo bueno”.

Inicialista Diego Goris cree AC romperán racha

(SANTIAGO) El tercera base e inicialista Diego Goris cree que con la buena química entre jugadores veteranos y jóvenes que ha logrado aglutinar el conjunto de las Águilas Cibaeñas, este será el año en que lograrán romper la mala racha

“Nos sentimos muy a gusto con lo que estamos viendo aquí en los entrenamientos y por la buena química que se ha logrado yo creo que éste va a ser el año que traeremos la corona para las Águilas”, dijo Goris luego de una sesión de entrenamientos del conjunto mamey. Goris, viene de participar en el béisbol organizado de los Estados Unidos con el equipo El Paso, sucursal AAA de los Padre de San Diego en la Liga de la Costa del Pacifico, temporada que vio interrumpida por una molestia en el dedo pulgar de su pie derecho. “No pude terminar jugando en AAA por la molestia, pero ya estoy totalmente recuperado y vengo a dar lo mejor de mí para las Águilas”.

En la temporada de liga menor recién finalizada, Goris tuvo un desempeño eficiente tanto a la defensiva como en la ofensiva jugando alrededor del tercer cojín.

Con El Paso durante este verano pasado jugó en 125 juegos, acumulando promedio de .285, con 35 extrabases, repartidos en 23 dobles, un triple, 11 jonrones y remolcó 56 carreras.

Inicialista Mike Ford será refuerzo de EO

(SAN PEDRO DE MACORÍS) Las Estrellas Orientales anunciaron al inicialista y bateador designado Mike Ford como uno de sus jugadores importados, para el torneo de béisbol profesional que en el país comenzará el 13 de octubre.

Ford, de 25 años, es un bateador zurdo, quien fildea a la derecha. Jugó este año en Doble A (Liga del Este) y Triple A (Liga Internacional), con los equipos sucursales de los Yanquis de Nueva York, en cada uno de esos circuitos.

En Doble A (Trenton Thunder), Ford (.272-13-65) actuó en 101 partidos, en los cuales tuvo un promedio de embasarse de .410. El de slugging fue .451. Su OPS fue .861.

En Triple A (Scranton/Wilkes-Barre Rail Raiders), Ford (.266-7-21) actuó en 25 partidos, en los cuales tuvo un promedio de embasarse de .383. El de slugging fue .543. Su OPS fue .925.

Entre Doble A y Triple A, Ford bateó este año para promedio de .270, con 20 jonrones y 86 carreras empujadas. Su promedio de embasarse fue .404. El de slugging .471. Recibió 94 bases por bolas y 72 ponches, en 429 veces al bate.

Ford es el segundo jugador importado de ofensiva que anuncian las Estrellas. El otro es el antesalista Jason Leblebijian. También anunciaron tres lanzadores abridores (Evan MacLane, Néstor Cortés y Scott Copeland) y tres relevistas (Chris Smith, Dustin Molleken y Cole Sulser).

Lidom celebra caravana para promover torneo SFM

(San Francisco de Macorís) Con un recorrido por las principales avenidas y sectores populares de San Francisco de Macorís la Caravana LIDOM cerró su primera etapa con los Gigantes del Cibao como anfitriones de esta actividad.

La Caravana LIDOM inició su gira promocional el pasado jueves en la ciudad de La Romana con los Toros del Este como primer anfitrión, el viernes las Estrellas Orientales y su elefante verde recibieron a las 5 mascotas visitantes para recorrer las calles de San Pedro de Macorís.

Con la participación de los jugadores de los equipos anfitriones, las mascotas, el personal de LIDOM y el artista Ceky Vicini, quien ha creado una nueva versión de su popular tema “que lo que con que lo que”, adaptada al béisbol invernal, la Caravana LIDOM continuará la ruta final hacia el día inaugural de la temporada 2017-18.

La segunda etapa del evento arranca el próximo jueves, 5 de octubre, en la ciudad de Santiago en donde las Águilas Cibaeñas serán los huéspedes, y para el viernes le llega el turno a los campeones Tigres del Licey, el sábado los Leones del Escogido, los cuales montarán su versión de la Caravana y el domingo el gran cierre de esta actividad se llevará a cabo en la Plaza España de la Zona Colonial con los fanáticos, en donde disfrutarán de un show artístico, además de compartir con las mascotas y el personal de los equipos.

Pedro López se integra a Gigantes del Cibao

(San Francisco de Macorís) Los Gigantes del Cibao anunciaron la integración de su dirigente Pedro López, quien llegó la noche del viernes y encabezó las prácticas del sábado en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

López fue contratado en el mes de junio por la Gerencia General que encabeza Ismael Cruz y adelantó unos días su llegada al país, porque el plan inicial era que llegara el miércoles 4 de octubre.

“Le agradezco a los Gigantes del Cibao la oportunidad que me brindan de dirigir en la liga dominicana, estar al frente de un grupo tan talentoso como el que posee esta franquicia también es un privilegio que espero podamos conseguir el objetivo de clasificar y luego ganar el campeonato”, expresó López.

“He estado atento a nuestros jugadores, también de los entrenamientos que iniciaron hace una semana, por eso logramos adelantar mi llegada y poder integrarme más temprano, porque estamos conscientes que la competencia es muy fuerte en LIDOM ”, agregó el dirigente de los Gigantes del Cibao.

Recientemente terminó su temporada 16 como manager en las menores con los Vigilantes de Texas (2001-05) y Mets de New York (2008-17).

En 2012 dirigió al equipo Criollos de Caguas, en el torneo de béisbol invernal de Puerto Rico, donde ganó el campeonato.

Ricardo Nanita luce bien

(Santiago) El jardinero Ricardo Nanita se incorporó a los entrenamientos de las águilas Cibaeñas, luego de un largo proceso de rehabilitación, tras ser sometido a una cirugía en su brazo izquierdo. Nanita asegura que se siente en perfectas condiciones y con suficiente fortaleza para ayudar a las Águilas a conquistar la esperada corona veintiuna. Nanita ha impresionado en los entrenamientos, se le nota en condiciones físicas, y con la mirada de Tigre listo para salir a cazar.

“Fue un proceso que todo el mundo sabe que es difícil, trabajé por ocho meses luego de la operación, de manera que me siento muy bien de salud y fuerte para poder ayudar a las Águilas”, dijo el jugador. El pimentoso pelotero que se vio muy limitado en la temporada pasada, fue enfático al asegurar que luego de la rehabilitación siente que le pega más fuerte a la pelota.

“Fue una de las rehabilitaciones más exigentes, yo iba a diario a cumplir con la meta y junto con las pesas y una buenas nutrición he logrado una fuerza que antes no tenía”, expresó.

Las Estrellas tendrán

ocho juegos de exhibición

(SAN PEDRO DE MACORÍS) Las Estrellas Orientales disputarán ocho juegos de exhibición, antes del inicio del torneo de béisbol profesional que en el país comenzará el 13 de octubre.

Las Estrellas se medirán dos veces a los Tigres del Licey, dos veces a los Leones del Escogido y cuatro veces a los Toros del Este, a partir del 2 de octubre y hasta el 12 de ese mes.

El 2 de octubre (10:00 a.m.), los Orientales chocarán con los Tigres del Licey, en la Academia de los Mets de Nueva York, en Boca Chica. Al día siguiente (10:00 a.m.), lo harán frente a los Leones del Escogido, en la Academia de los Tigres de Detroit, en Ramón Santana (San Pedro de Macorís).

El equipo de la enseña verde se enfrentará al Escogido, nuevamente, el 5 de octubre (10:00 a.m.), en la Academia de los D-Backs de Arizona, en Boca Chica. Un día después (6) enfrentará al Licey, en el Estadio tetelo Vargas (6:00 p.m.). Los juegos frente a los Toros serán en días seguidos, del 9 al 12 de octubre. Las sedes se alternarán entre los estadios Francisco Micheli (de la Romana) y Tetelo Vargas (de San Pedro de Macorís). El primer luego será en La Romana. Todos esos juegos frente a los Toros comenzarán a las 7:00 p.m.

Linette Rodríguez es designada madrina de los Toros

(La Romana) La joven Linette Rodríguez Mendoza, de 20 años de edad, ha sido designada como la madrina de los Toros del Este para la temporada 2017-2018 que se inicia el próximo 13 de octubre. Linette será investida por Melina Elene González, quien fungió como madrina la temporada pasada. La nueva madrina es estudiante de Psicología Clínica en la Universidad O&M de La Romana.

Luis Rojas derrocha

mucho optimismo

(Santo Domingo) Luis Rojas tiene una sonrisa permanente por varios motivos. Luego de dos partidos interescuadras, el dirigente de los Leones del Escogido está lleno de optimismo para el inicio de temporada. “Tenemos dos días jugando partidos interescuadras y los resultados son bastante positivo. Hay mucha energía en el ambiente y algunos jugadores claves comienzan a lucir como queremos”, expresó el manager campeón de la temporada 2015-16. Mauro Gómez es una de las esperanzas rojas. “Mauro se ve mejor en cada turno. Se nota la evolución y mañana tendremos otro partido en el que lo voy a colocar a jugar defensa en la inicial”, apuntó el capataz que va a su tercera temporada completa con los escarlatas. También hay sorpresas en el entrenamiento rojo. “Danny Richard ha lucido en buena forma y puede ser un veterano que aporte. Llegó aquí como invitado y cada día crecen sus posibilidades”.

Los Gigantes contratan a

Travis, Yardley y Johnson

(San Francisco de Macorís) Los Gigantes del Cibao sumaron tres nuevas importaciones de refuerzos para la venidera temporada contratando a San Travis, Eric Yardley y Patrick Johnson.

Con estos tres jugadores importados el equipo suma ocho refuerzos entre los que figuran un primera base, un receptor, un jardinero y cinco lanzadores. San Travis, un primera base de 24 años de edad que batea y tira a la derecha y pertenece a la organización de Boston, con quien debutó esta temporada en las grandes ligas bateando para promedio de .278 en 32 juegos que vio acción, despachando 20 imparables, entre ellos seis dobletes. En las menores jugó2 en 82 partidos bateando para promedio de .270 con seis cuadrangulares y 24 carreras remolcadas.

Eric Yardley, un lanzador derecho de 27 años de edad que pertenece a la organización de los Padres de San Diego, con el que accionó esta temporada en dos sucursales de liga menor (Doble A y Triple A), en 49 juegos tuvo marca de 3-2 con efectividad de 2.05 en 70.1 entradas, donde permitió 59 imparables, 16 carreras, otorgó 13 boletos y ponchó 60 bateadores dejando la oposición en .227 con su WHIP en 1.02

Patrick Johnson, es un lanzador derecho que pertenece a los Marlins de Miami y que estuvo la temporada pasada con los Gigantes del Cibao.

Juan Francisco disponible

desde el primer día

(TIERRA ALTA, Boca Chica) El cañonero azul Juan Francisco ingresó a los entrenamientos de los Tigres del Licey asegurando que disfruta de buena salud para salir a jugar desde el primer día y ver qué pasa con la persecución del récord de 61 jonrones de la pelota invernal dominicana en poder de Mendy López, del que le separan cinco tetrabases. Diezmado por lesiones que mermaron la participación y producción las últimas dos temporadas, que incluyó la recuperación de una operación, hasta resurgir para ser de los puntales del título 22 logrado en la Serie Final pasada, el temido bateador zurdo dijo a Sussy Jiménez, de Licey TV, que “gracias a Dios estoy cien por ciento recuperado”. Recordó que en el verano de 2016 no pudo jugar en ningún lado por la intervención quirúrgica a que se sometió tras sufrir una seria lesión, pero que recién estuvo en México donde todo salió bien, “y estamos aquí trabajando fuerte para perseguir el objetivo de todos los años, que es salir campeón”. Con 56 cuadrangulares en su carrera con Gigantes del Cibao y Tigres, a cinco de alcanzar al líder de todos los tiempos, el retirado Mendy López, “El Caballo azul” dijo que nunca ha estado enfocado en ese récord, “pero al estar tan cerca de ahí, lo que tengo que hacer es enfocarme en jugar pelota y de acuerdo al trabajo que realice, todo puede suceder”. Expresó su creencia, de que cuando un jugador se fija una meta como la citada, a veces las cosas no salen como se espera. “Lo que yo dijo es: vamos a jugar pelota y en el terreno de juego las cosas van a pasar”, obtemperó el jugador de 30 años.

Entrevistado en el campo de entrenamiento del Licey en la academia de los Rojos de Cincinnati, en Boca Chica, Francisco agradeció a la fanaticada azul por el respaldo que dio al conjunto durante la pasada temporada y la invitó a proseguir con el apoyo a los jugadores, como impulso para tratar de retener la corona.

El nativo de Bonao recién jugó en la Liga Mexicana con los Leones de Yucatán. Disputó 41 partidos, consiguió promedio en bateo de .277, por sus 44 imparables en 159 turnos. Disparó siete cuadrangulares y nueve dobles, impulsó 30 carreras, anotó 18, recibió nueve bases por bolas, porcentaje de embasarse .329, recibió 44 ponches.