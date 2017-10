NBA reforma su lotería, multará por “descansos”

Adrian Wojnarowski / ESPN.com

La Junta de Gobernadores de la NBA votó a favor de aprobar una legislación sobre la reforma de la lotería y las directrices para el descanso de jugadores sanos en la temporada regular, dijeron fuentes de la liga a ESPN.

La reforma del draft de la NBA aprobó el voto por 28-1-1, con Oklahoma City votando en contra y Dallas absteniéndose, dijeron fuentes de la liga a ESPN. La NBA necesitaba 23 de 30 equipos - una mayoría de tres cuartos- para aprobar la legislación. La votación fue parte de una reunión de dos días de la junta en Nueva York que concluyó el jueves.

Los cambios en la reforma del draft se instituirán para el draft de la NBA de 2019.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha sido un estridente propulsor de ambas agendas legislativas, empujando a los propietarios y ejecutivos de equipo a creer que la situación era importante para elementos de la economía de la liga, el equilibrio competitivo y la percepción pública.

La NBA necesitó una mayoría de tres cuartos para aprobar la reforma de la lotería, que está diseñada para desalentar a los equipos a hacer tanking (dejarse ganar) para perseguir las mejores opciones posibles para seleccionar los más altos en el orden del draft.

Las regulaciones de descanso entregan a Silver la habilidad de multar a equipos por sentar a jugadores sanos en casos que incluyen juegos televisados a nivel nacional. Esa legislación necesitaba de una mayoría simple para pasar.

Los tres equipos con los peores récords compartirán un 14 por ciento de probabilidad de obtener la selección número 1, un cambio desde los porcentajes descendentes de 25, 19.9 y 15.6 en el sistema actual. Cuatro equipos -aumentado de tres- se convertirán en parte del sorteo de la lotería, lo que significa que la siembra de la lotería N ∫ 1 podría caer no más allá del quinto, N ∫ 2 podría no caer más allá del sexto, No. 3 no más del séptimo, y No. 4 no más allá del octavo.

Algunos equipos de mercados pequeños se mostraban vacilantes en el plan, porque los funcionarios creían que en última instancia limitaron sus probabilidades de adquirir talento de élite porque la agencia libre tradicionalmente ha favorecido a los equipos de gran mercado.

En la nueva legislación de descanso, Silver tendrá la capacidad discrecional de multar equipos por darle descanso a jugadores en varios casos, incluyendo sentar a varios jugadores fuera de circunstancias inusuales en un solo juego, y jugadores sanos en los juegos televisados de ESPN, ABC y TNT.

Cuando los equipos decidan descansar a los jugadores en los juegos, se les animará a hacerlo en casa en lugar de partidos de visitantes. Se espera que los jugadores estrella se sienten en el banquillo durante los juegos y se anima a que sean accesibles a los aficionados para la interacción antes del partido.

La NBA sacó del calendario de la temporada 2017-18 de muchos partidos consecutivos alrededor de apariciones televisadas a nivel nacional, dando a los equipos presumiblemente menos motivos para sentar a los jugadores para los juegos de alto perfil.