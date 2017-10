Martínez puso buenos números en 2017

David Venn | LasMayores.com

San Luis

Carlos Martínez ha puesto algunos números impresionantes por los Cardenales en el 2017, su primera temporada de un contrato de cinco años y US$51 millones.

Rumbo a récord de 12-11 y efectividad de 3.64 en 32 aperturas, el dominicano ha ponchado a 217 bateadores. Además, encabeza la Liga Nacional en entradas lanzadas (205.0) y blanqueadas (2), a la vez que está empatado en el primer lugar en dicho circuito en juegos completos (2). De hecho, el martes, cuando salió sin decisión ante los Cachorros en lo que sería una victoria de San Luis, representó la primera salida de Martínez en que el derecho no cubrió al menos 5.0 innings.

Sin embargo, problemas en el primer episodio de sus aperturas (EFE de 5.34) y en el sexto (7.03) han sido parte de los impedimentos para que Martínez tenga la clase de campaña estelar que logró tanto en el 2015 como el 2016.

“Ha sido una temporada, no difícil para mí, pero de (éxitos cercanos, pero no alcanzados)”, dijo Martínez. “He salido muchas veces sin decisión en el juego. Pero yo se lo dejo a Dios. He metido mano, he trabajado fuerte durante esta temporada entera. Voy a dar lo mejor de mí y gracias a Dios estoy bien de salud”.

De 26 años recién cumplidos, Martínez no tiene nada que envidiarle al que más tiene en la bola a nivel de las Mayores. Y se ha visto bien duradero, superando los 200.0 innings por primera vez desde que se convirtió en abridor de tiempo completo en el 2015.