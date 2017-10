LeBron se tuerce tobillo, no practica

AP

Cleveland

LeBron James se torció el tobillo izquierdo durante la práctica el miércoles por la noche, su primer entrenamiento con su compañero de equipo recién firmado Dwyane Wade. Un portavoz de los Cavaliers dijo que James tuvo rayos X, que fueron negativos. El tres veces campeón de la NBA no practicó el jueves para poder someterse a un tratamiento. Se espera que el seguimiento de la molestia sea día a día. La gravedad de la lesión de James no se conoce. James se ha reunido con Wade, su ex compañero en Miami. Ganaron dos campeonatos de la NBA juntos con el Heat y están emocionados por perseguir un tercero con los Cavs. Wade rechazó las ofertas de otros equipos y firmó un contrato de un año y $ 2,3 millones (el mínimo para veteranos) por la oportunidad de jugar con su amigo cercano. Wade tampoco practicó el jueves para poder atender un asunto personal. El 12 veces All-Star será presentado por los Cavs el viernes después de la práctica.