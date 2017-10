Grandes Ligas donará US$1 millón para damnificados en Puerto Rico y México

Oliver Macklin / MLB.com

Major League Baseball anunció que hará un donativo de US$1 millón para los damnificados del Huracán María en Puerto Rico y el terremoto en México.

Las contribuciones de la liga estarán destinadas a labores humanitarias inmediatas y reconstrucción a largo plazo a través de Habitat for Humanity, Project C.U.R.E. y The U.S. Fund for UNICEF, entre otras organizaciones sin fines de lucro que serán identificadas más adelante.

MLB también ha anunciado que aportará fondos para que médicos y otro personal puedan viajar a las áreas afectadas.



"Estos desastres naturales devastadores han afectado profundamente a la familia beisbolera", dijo el Comisionado Rob Manfred en un comunicado. "Los jugadores de Puerto Rico y México son un componente importante del pasado, presente y futuro de nuestro deporte. Esperamos que nuestra contribución sea de ayuda para los esfuerzos inmediatos y en desarrollo en este momento crítico y para la recuperación a largo plazo de las poblaciones de Puerto Rico y México".



Ante los números desastres naturales que han ocurrido últimamente dentro y alrededor de Estados Unidos, MLB ha recaudado más de US$10 millones en donaciones de la liga y los clubes, además de colectas mediantes sitios web.



Los fanáticos puede unirse a los esfuerzos visitando YouCaring.com/MLBSupports para hacer una donación.