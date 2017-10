Campeón Andre Ward anuncia retiro del boxeo

JOSH DUBOW (AP)

Oakland, California.

Andre Ward decidió poner fin a su carrera en la parte superior. Ward anunció ayer que se retira del boxeo porque ya no tiene el deseo de luchar, dejando el deporte a los 33 años con un récord invicto y el campeonato de peso semipesado.

Ward publicó un comunicado en su sitio web titulado “ Misión Cumplida “ agradeciendo a quienes lo ayudaron a lo largo de su carrera y explicando las razones de su retiro.

“Quiero ser claro - me voy porque mi cuerpo ya no puede soportar los rigores del deporte y por lo tanto mi deseo de pelear ya no existe”, escribió. “Si no puedo darle a mi familia, mi equipo y los fans todo lo que tengo, entonces ya no debería estar peleando”.

Ward está calificado actualmente como el mejor boxeador “libra por libra” de Ring Magazine. Pero en una entrevista con la primera toma de ESPN, dijo que ya no quiere hacer el trabajo que conduce a sus combates.

“La gente ve lo que hago luchando la noche, ellos ven bajo las luces, pero no ven el trabajo, no ven la rutina, no ven solo el dolor, el dolor físico que atraviesas, no sólo en las peleas, sino para preparar y prepararse para esas batallas “, dijo.

“Sentí la fisicalidad del deporte, no sólo en el ring, pero el entrenamiento y la preparación, empiezan a tener su peaje en mí durante los últimos dos o tres años y mordí y seguí empujando y en este punto, es hora y sé que es hora. “

Ward rechazó otras peticiones de entrevista a través de su publicista, diciendo que quería celebrar su retiro con su familia y amigos.

Ward ha ganado todos los 32 de sus peleas, con 16 nocauts. Ganó la medalla de oro olímpica como un peso semipesado en 2004. Ward ganó el título súper mediano de la AMB en 2009, cuando derrotó a Mikkel Kessler y unificó ese título en 2011, cuando venció a Carl Froch en la final del Super Super súper mediano.

Ward entonces luchó contra los problemas del hombro que lo mantuvieron fuera del ring y más tarde fue 19 meses sin pelea debido a una prolongada disputa legal con su ex promotor, el fallecido Dan Goosen.

Última pelea

Ward regresó al ring en junio de 2015. Ganó el título de peso semipesado en una disputada decisión unánime contra Sergey Kovalev en noviembre de 2016, llevando los tres cinturones en el proceso. Ward luego venció a Kovalev más decididamente en una revancha en junio que se detuvo en la octava ronda.

Kovalev dijo que la jubilación de Ward será buena para el boxeo porque permitirá que los combatientes “buenos y fuertes” compitan por los títulos desocupados. También dijo a través de su promotor de eventos principales que no se preocupa por la posibilidad de que la jubilación de Ward no se pegue.

“No pienso en él en absoluto porque estoy mirando hacia adelante (para alcanzar) mis metas”, dijo, agregando que sus dos últimas peleas son “historia” y “ya se me olvidó”.

Dijo que habría estado feliz de tener una tercera pelea, pero no si tuvo que esperar y tomar menos peleas en el ínterin. Kovalev se pregunta si Ward y sus manejadores están jugando juegos psicológicos.

“Lo hicieron antes de la segunda revancha”, dijo. “No lo sé. No me importa en absoluto.

HBO dijo que Ward trabajará como analista en sus transmisiones de boxeo.

“Andre Ward termina su carrera en el boxeo, ya que sólo sabía cómo vivirlo - como un campeón en la parte superior”, dijo el vicepresidente ejecutivo de HBO Peter Nelson. “Ver Ward era maravillarse con el dominio constante de la artesanía en el ring, por no hablar de su ser el modelo consumado fuera de ella. El Salón de la Fama tendrá suerte de tenerlo.