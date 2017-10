Piden investigar a la jueza Adalaide Byrd

Infobae

Las Vegas

El empate ante el mexicano Saúl Álvarez dejó un sabor amargo en el bando del campeón mediano, el kazajo Gennady Golovkin, que afirmó que la puntuación de la jueza Adelaide Byrd, que calificó 118-110 en favor de ‘Canelo’, está “fuera de toda realidad” y merece una investigación.

Abel Sánchez, entrenador de ‘Triple G’ fue el más severo sobre el tema al señalar que la Comisión Atlética de Nevada (NSAC) debería abrir una investigación para “saber si realmente es apta para calificar una pelea”.

“Todavía no lo entiendo. Y no es la primera vez que lo hace. Ya sabíamos que su rendimiento es muy irregular y eso quedó demostrado. No hay ninguna manera de que Álvarez ganara la pelea”, dijo Sánchez a la AFP.

Sobre el rendimiento de su pupilo, el entrenador mexicano dijo que durante la pelea “se desarrolló el plan que se había trabajado, principalmente en los primeros dos asaltos que siempre son complicados para los dos peleadores. El resto de la pelea, Gennady llevó el ritmo de la pelea ante un rival que se defiende muy bien”.

Fiel a su estilo, Golovkin fue más cauto al hablar del tema pero sentenció que el empate le parece injusto.

“Al final de cuentas esto es boxeo y tenemos que estar preparados para todo. Fue una buena pelea, pero yo creo que gané. La puntuación 118-110 es terrible. Esto le hace daño al boxeo”, dijo Golovkin, quien está abierto a una revancha y satisfecho porque “al menos retuvo sus cinturones”.

El boxeo volvió a vivir una noche especial con la gran pelea que ofrecieron sobre el cuadrilátero el campeón invicto Gennady Golovkin y el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, pero que también tuvo como protagonista negativa a la jueza Adalaide Byrd.