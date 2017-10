Tatis Jr., primer elegido en el sorteo de la Lidom

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

El dilema sobre quien tendría la honra de ser seleccionado como el primer pick en el draft de novatos en su versión 2017 quedó finalmente dilucidado ayer.

Fernando Tatis Jr, un hijo de San Pedro de Macorís, como su padre y su abuelo fue escogido por las Estrellas Orientales como la primera selección en el sorteo correspondiente a este año, cuya escogencia culmina una serie de debates acaecido en las pasadas semanas sobre quien pasaría a la historia como el primero en recibir la distinción en la versión de este año.

Entre silbidos, aplausos y celebraciones de comunicadores y fanáticos de la beisbolera provincia del Este, José Mallén Hijo anunció que Tatis Jr, un portento novato que juega en las paradas cortas y pertenece a los Padres de San Diego recibía tal distinción, en un acto que contó con la presencia de su progenitor Fernando Tatis, por 11 campañas un jugador estable con .Vigilantes, Cardenales, Expos, Orioles y Mets y bateó para .265.

Un registro de .278 (486-135), que adornó con 27 dobletes, siete triples, 22 jonrones, 75 remolcadas y 84 anotadas hicieron de Tatis, de apenas 18 años un pelotero de muy elevada cotización en el recién finalizado sorteo.

“Me siento doblemente orgulloso y emocionado, primero por haber sido el primer jugador seleccionado y luego por que haya sido el equipo de mi provincia, el cual haya tenido ese honor”, señaló el novel pelotero, tras ser presentado en la pantalla electrónica, apenas minutos después de producirse la escogencia.

Demás selecciones en primera ronda

Luego de la escogencia de Tatis Jr le correspondió a los Toros escoger y se hicieron con el jardinero Jesús Sánchez, quien pertenece a los Rays y este año bateó para .305 (475-145) con 29 dobletes, 15 jonrones, 82 anotadas y 81 remolcadas. Mientras que Vladimir Guerrero Jr, el más publicitado de todos fue seleccionado por el Escogido. es un gran portento. De su lado, Leody Taveras fue el primer escogido por las Aguilas, Juan Soto se convirtió en la primera selección del Licey y José Siri fue escogido por las Aguilas.

Hijos y familiares de peloteros

El sorteo celebrado por primera vez en el primer nivel del centro comercial Agora Mall tuvo aparte de Tatis Jr y Guerrero Jr, otros hijos de ex jugadores como fueron Jared James y Yeiler Peguero, el primer hijo del ex jugador Dion James y el segundo de Jailen Peguero, así como Julián fernández, quien es familia del ex receptor Tony Eusebio.

Reconocen a Onfalia Morillo

Durante el acto fue reconocida la periodista, Onfalia Morillo por su larga trayectoria en la cronica deportiva, principalmente a través de su programa Centro Deportes.

Asistentes

El evento en Agora Mall fue encabezado por Vitelio Mejía, presidente de la Liga de Béisbol, los presidentes de equipos Jaime Alsina, Winston Llenas, José Mallén,a demás de Ricardo Fraccari, presidnete de IBAF, Rafael Oscar Pérez, coordinador de la Major League Baseball, Héctor- Pereyra, presidente de la federación Dominicana de Béisbol, varias miembros de la selección de voleibol de mayores, como Bethania de la Cruz, Gina Mambru, Marianne Fersola, y Kamil Dominguez. Garybaldi Bautista, presidente de la Federación de Softbol, orlando díaz, presidente de la Liga de Verano.