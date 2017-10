Hace 40 años

Alex Rodríguez

Santo Domingo

El 11 de septiembre es un día inolvidable para la humanidad. Desde la puesta en funcionamiento de inventos (telégrafo eléctrico), desastres naturales (terremotos), golpes de estado (Chile), atentados terroristas (Nueva York), acuerdos de paz (Camp David) hasta órdenes de ataques (Segunda Guerra Mundial) o retiros de tropas (Unión Soviética de Cuba).

En 1906, Mahatma Gandhi inicia su Movimiento de No Violencia. En 1918, los Medias Rojas de Boston ganaron la Serie Mundial que no volvieron a conquistar hasta el 2004. En 1964, los Beattles terminan de grabar su primer sencillo. En 1981, el Museo de Arte Moderno de Nueva York entrega a España el Guernica, el más célebre de los cuadros de Picasso. En 1987, el cuadro de Van Gogh, los Girasoles, es subastado a un precio récord de la época de 320 millones de francos. En 1999, Serena Williams gana su primer Grand Slam (US Open), etc.

Pero en el deporte dominicano, el 11 de septiembre de 2017 se cumplió el 40 aniversario de la primera medalla -que fue de oro- obtenida por la selección nacional de baloncesto masculino. Fue lograda en Ciudad de Panamá en el Torneo Centroamericano y del Caribe de Baloncesto (Centrobasket) y fue el fruto de una serie de “eventos afortunados”, pero sobre todo de la calidad de los jugadores, entrenadores y directivos del basket dominicano en ese entonces.

El 0-8 de 1969

Apenas ocho años luego de debutar en ese torneo sin lograr ninguna victoria (0-8 en 1969 en La Habana, Cuba), el trabajo dedicado y activo de una serie de prohombres dio como fruto el primer lugar del certamen por delante de potencias mundiales de la época como Puerto Rico, Panamá y México.

El triunfo en el Centrobasket 77 brindó a la República Dominicana la oportunidad de, por primera vez, participar en un Campeonato Mundial de Baloncesto, el cual fue celebrado al año siguiente en Manila, Filipinas.

Nunca antes el basket dominicano había subido al pódium en un Centrobasket. Lo más cerca que había estado fue el cuarto lugar conquistado en la justa de dos años antes (1975), la cual tuvo como sede, por primera vez, la ciudad de Santo Domingo y en la cual una victoria sobre México y cerradas derrotas ante Cuba y Puerto Rico -que antes paseaban al equipo nacional- eran las más claras indicaciones de lo que se venía.

Mas para llegar a conseguir el hito deportivo, primero se tuvo que sortear una situación de extremada delicadeza. Y era que siete de los 12 integrantes del seleccionado pertenecían a las filas de los clubes San Lázaro (4 - Pepe Rozón, Hugo Cabrera, Manolito Prince, Héctor Báez) y Naco (3 - Frank Prats, Eduardo Gómez, Alejandro Tejeda).

Naqueños y lazareños habían sido, meses atrás, protagonistas de una encarnizada serie final del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional que tuvo que declararse desierta por una pelea en el cuarto partido que tuvo como principales protagonistas a Winston Royal, por Naco, y Rafael -Cucho- Abreu, por San Lázaro (aunque Manolito ha revelado que Pepe fue el responsable del inicio de la reyerta, pero es un tema para aclarar más adelante). El equipo lo completaban Iván Mieses (Eugenio Perdomo), Vinicio Muñoz (Mauricio Báez), Evaristo Pérez (San Carlos), Víctor Chacón y Chicho Sibilio (Los Astros).

Otra situación que trascendió fue la diferencia entre Iván y Hugo, quien venían de disputar el liderato de anotación en ese torneo distrital y no parecía que su relación fuera la mejor.

Sin embargo, los genios de los entrenadores Humberto Rodríguez y Faisal Abel lograron resolver esos problemas internos y colocar a todos los talentos en la misma página para concretar el anhelado éxito.

LOS PARTIDOS

Con 30 puntos de Cabrera, 21 de Muñoz y 19 de Mieses, Dominicana venció en su debut 99-77 a El Salvador. Rolando Frazier marcó 35 y Panamá triunfó ante los criollos 111-93 en el segundo día. Cabrera (29), Héctor Báez (26) y Frank Prats (15) se destacaron. Puerto Rico dispuso de Dominicana 101-81 con 16 puntos de Rubén Rodríguez y 14 de Neftalí Rivera y Mario Morales. Báez anotó 31 y Cabrera 22.

Mieses (23), Cabrera (17), Eduardo Gómez (15), Baéz (14) y Múñoz (13) encabezaron el triunfo de 95-82 sobre México. Una fácil victoria ante Honduras (76-54) se produjo gracias a 16 tantos de Muñoz y Báez. Los 19 puntos de Víctor Chacón lideraron el triunfo 103-78 ante Antillas Holandesas.

Cabrera (23), Gómez (20) y Báez fueron los mejores cuando RD derrotó 94-86 a Puerto Rico en el inicio de la ronda final tras perder por 12 la primera mitad. Fue el primer triunfo ante los boricuas en Centrobasket y el primero tras 33 años. Cabrera y Prats marcaron 20 cada uno en el partido decisivo y los criollos prevalecieron 92-91 ante Panamá. Los mexicanos vencieron 120-88 en el último juego de la final, pero el resultado revestía poca importancia.