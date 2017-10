Los Dolphins entrenarán en California por Irma

AP

Davie

Los Dolphins de Miami se entrenarán la próxima semana en California para su partido del 17 de septiembre debido al posible paso del huracán Irma por la Florida, dijo una persona con conocimiento de la situación.

El equipo de la NFL estaba finiquitando sus planes el viernes, dijo la persona que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada porque ni el equipo ni la liga habían divulgado la decisión.

Los Dolphins tenían programado comenzar su temporada el domingo como locales ante Tampa Bay, pero ese partido fue reprogramado para la 11ra fecha porque la Florida está en la ruta de Irma, un poderoso huracán categoría 5 que se espera que afecte al estado durante el fin de semana y hasta principios de la próxima semana.

Miami enfrenta a los Chargers de Los Angeles la próxima semana.

Juez frena suspensión

Un juez federal frenó la suspensión de seis partidos impuesta sobre el astro de los Cowboys Ezekiel Elliot en un caso de violencia doméstica, abriendo el compás para una larga batalla legal con la NFL.

El líder de acarreos de la pasada temporada ya tenía la luz verde para jugar en la primera fecha contra los Giants de Nueva York el domingo antes del dictamen emitido por el juez de distrito Amos Mazzant el viernes.

Mazzant se mostró de acuerdo con el argumento esgrimido por los abogados del sindicato de jugadores, de que Elliot no recibió una audiencia “elementalmente justa” en su apelación. El juez aceptó el pedido del gremio de otorgar de un mandato temporal contra la sanción de la liga.

Elliott fue suspendido por el comisionado Roger Goodell en agosto, luego que la liga concluyó que estuvo involucrado en varias peleas el pasado verano con Tiffany Thompson, una ex novia.

Fiscales en Ohio desistieron del caso debido a pruebas contradictorias. Elliot ha negado las denuncias de Thompson.