Polanco sigue dando la cara por los Mellizos en la recta final

Tras encenderse en agosto para salir de un bache ofensivo que duró un mes, el torpedero dominicano de los Mellizos, Jorge Polanco, no da señal alguna de estar aflojando.

El jueves, el oriundo de San Pedro de Macorís dio otro batazo clave por Minnesota, al remolcar dos carreras con un sencillo en el noveno inning ante su compatriota Kelvin Herrera para decidir un triunfo por 4-2 sobre los Reales de Kansas City.



Tras batear .373 en agosto, Polanco lleva promedio de .360 en siete juegos de septiembre, lo cual ha ayudado a contrarrestar la ausencia del cañonero quisqueyano Miguel Ángel Sanó, quien se encuentra fuera de acción por una lesión en la espinilla izquierda. Por lo tanto, cuando a Polanco le tocó batear en un momento crucial el jueves, al manager Paul Molitor no le dio reparo enviarlo al plato.



"Polanco viene teniendo turnos al bate muy buenos desde hace varias semanas", señaló Molitor. "Confiaba en que iba a realizar un buen turno al bate. Dejó pasar el primer pitcheo, una recta, para determinar la velocidad de Herrera. [Polanco] pudo ver bien a [Herrera] y dio a la bola por el medio del terreno. Sentía que si le tiraban un strike, le iba a dar con todo".



El surgir de Polanco ha sido crucial para los Mellizos y no ha pasado desapercibido entre sus compañeros de equipo, que han disfrutado verlo evolucionar como jugador tras irse de 51-4 en el mes de julio.



"Muchas veces, cuando los muchachos jóvenes pasan por malas rachas como ésa, se achican y dejan que los afecte", dijo el diestro de los Mellizos, Kyle Gibson. "Sabíamos la clase de jugador que es [Polanco]. Había que seguir dándole turnos al bate y oportunidades de jugar y eso es lo que ha hecho [Molitor]. Ha rendido dividendos".



Polanco, de 24 años de edad, considera que no hacerles swing a los pitcheos malos es el motivo de su reciente éxito, ya que trabajó con los coaches de bateo James Rowson y Rudy Hernández para identificar los lanzamientos que mejor maneja. Polanco nunca se ha destacado a la hora de negociar boletos, pero siempre ha tenido buen juicio con respecto a la zona de strike y por sus manos rápidas que le permiten hacer contacto.



Los resultados han llenado de seguridad a Polanco, quien por primera vez en su carrera está disputando partidos importantes en el mes de septiembre.



"Me motiva mucho y me da más confianza saber que estos juegos importan", dijo Polanco. "Si haces algo bueno en un juego, te da más confianza para seguir adelante y ojalá terminemos con un pase a los playoffs".