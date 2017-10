Marlins comienzan gira pendientes al huracán Irma

Atlanta

AP

Los Marlins de Miami se embarcaron en una gira de una semana, preocupados por la suerte de sus hogares y familias ante la amenaza del potente huracán Irma sobre la Florida.

El equipo de Grandes Ligas comenzó una serie de cuatro partidos el jueves por la noche en Atlanta, tras llegar en un vuelo chárter que estaba más lleno que de costumbre porque el equipo permitió que las familias de los jugadores y el personal se sumaran a la gira.



Las autoridades recomendaron a más de medio millón de personas evacuar el sur de la Florida.

"Todavía estamos viendo lo que pasó en la costa del Golfo con Harvey", dijo el manager de los Marlins, Don Mattingly, refiriéndose a la tormenta que ocasionó graves inundaciones en la zona de Houston hace menos de dos semanas. "Obviamente, uno tiene que estar alerta cuando viene otra".



Los Marlins atraviesan una mala racha que prácticamente los dejó fuera de contienda por un puesto en los playoffs. El equipo perdió 6-5 el jueves ante los Bravos, su quinto revés al hilo y 10mo en sus 11 últimos partidos.



El abridor del jueves, Dan Straily, afirmó que los jugadores dejan a un lado las preocupaciones sobre el huracán cuando salen al terreno de juego.



"No es que no pensemos en eso, pero por tres horas cada noche puedes concentrarse en otra cosa", dijo. "Cuando estaba en el montículo, no quería pensar sobre lo que va a pasar allá en los próximos días".



Antes del partido, el huracán era el tema de conversación entre los jugadores, que seguían la trayectoria de Irma en sus teléfonos.



"Esa es la realidad", dijo Mattingly. "Es una situación difícil y mucha gente ha sido afectada o será afectada. Tenemos jugadores que crecieron en Cuba, gente de la República Dominicana, de Puerto Rico. Así que va a afectar a mucha gente, y puede afectar a muchos más".



Los Bravos ofrecieron boletos gratos a fanáticos de Florida, Georgia y Carolina del Sur desplazados por el huracán categoría 5.



Los Marlins jugarán en Atlanta hasta el domingo, y luego viajarán a Filadelfia para una serie de tres partidos que comienza el martes. Regresarán a Miami el 15 de septiembre, para enfrentar a Milwaukee.



Y nadie sabe qué les esperará cuando vuelvan a la Florida.

"Uno se preocupa por lo que tuvieron que quedarse", comentó el jardinero Christian Yelich. "Hay mucha incertidumbre".