El periodismo de calidad no puede morir

Miguel Franjul

Cuatro filmes de alto realismo certifican el poder del periodismo investigativo llevado a cabo por la prensa escrita en los últimos años, lo que apuntala su credibilidad y realza el verdadero valor de la información veraz y comprobada que constituye la materia prima de sus contenidos.



Me refiero a “Spotlight”, basada en la investigación del diario The Boston Globe sobre el encubrimiento de abusos sexuales en la arquidiócesis de Boston; “The Post”, sobre las revelaciones hechas por el influyente diario de Washington acerca de los llamados Papeles del Pentágono; “Los hombres del Presidente”, que desveló toda la historia del espionaje ilegal a las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate, también del mismo Post y ahora “El mecanismo”, la trama corrupta de Lava Jato en Brasil.



No dudo que tras el escándalo de las filtraciones de datos de más de 50 millones de personas de Facebook, del que ahora comienzan a aflorar detalles de la articulación de una monumental operación manipuladora, algún productor se anime a realizar otra película que muestre la fina y paciente labor de investigación periodística de los diarios que la llevaron a cabo durante un año.



Y tampoco dudo que surjan otras versiones fílmicas de otras dos grandes y emblemáticas investigaciones de la prensa escrita sobre wilkileaks, los correos electrónicos confidenciales del gobierno de los Estados Unidos recogidos por un consorcio mundial de diarios, y las de “The Panamá Papers”, también incubadas en un grupo de periódicos latinoamericanos.



Son ejemplos que ponen de relieve el crucial activo que representa para el fortalecimiento la transparencia y la democracia el ejercicio de un periodismo de calidad y profundidad, que solo es posible cuando se cumple apegado a las reglas de la verdad y con sujeccion a la irrefutabilidad de las pruebas.



En cada una de estas investigaciones se ha cumplido la norma de contrastar los hallazgos y las pruebas con las mismas fuentes que eventualmente están concernidas o afectadas en esas revelaciones, un cuidado que no se sigue en otras plataformas de la comunicación social que,operan sin regulaciones.



De ahí la importancia que se deriva de un periodismo responsable, acucioso, valiente, que no puede ensombrecerse ni anularse en el brumoso clima de las noticias falsas o manipuladas que circulan, como avalancha, en la esfera digital y que han resultado bastante rentables para quienes dirigen esta gran industria de la falsedad.



El cedazo de las noticias, que se asume como un sagrado deber entre quienes manejan el periodismo con sentido profesional, es una garantía de inmunidad frente al carácter fraudulento y engañoso que sesgan muchos de los contenidos de las redes sociales, lo que en gran medida ha provocado la crisis de desconfianza que sufren hoy.



Cierto es que el periodismo cambia algunos modelos y los periódicos se reinventan para seguir conservando la fidelidad de sus audiencias, pero en esta época de cambios jamás debe desaparecer el buen periodismo, el de calidad, profundidad y veracidad, el mismo que ha quedado plasmado en estas películas de éxito que mencione al principio y que han enaltecido a la prensa libre e independiente del mundo.

Traducción al inglés de Las Reflexiones Quality journalism can not die Four films of high realism certify the power of investigative journalism developed by the written press in the recent years, which underpins its credibility and enhances the true value of the truthful and proven information that constitutes the raw material of its contents. I refer to "Spotlight," based on the Boston Globe's research on the cover-up of sexual abuse in the archdiocese of Boston; "The Post", on the revelations made by influential Washington's newspaper about the so called Pentagon Papers; "The President's Men", which unveiled the entire history of illegal espionage of the offices of the Democratic Party in the Watergate building, also of the Post itself and now "The mechanism", the corrupt plot of Lava Jato in Brazil. I've no doubt that after the scandal of the data leaks of more than 50 million users of Facebook, from which now are starting to emerge certain details of the articulation of such monumental manipulative operation, some producer is encouraged enough to make another film that shows the fine and patient investigative journalistic work of the newspapers during a year. Neither do I doubt that other film versions of other two great and emblematic researches of the written press about wilkileaks will emerge, also the confidential emails of the US government collected by a worldwide consortium of newspapers, and those of "The Panama Papers", also incubated in a group of Latin American newspapers. These are examples that highlight the crucial asset that transparency and democracy represent in the exercise of a journalism of high quality, which is only possible when it complies with the rules of truthfulness and subject to the irrefutability of testings. In each of these investigations, the norm has been met to contrast the findings and the evidence with the same sources that are eventually affected by those disclosures, a care that is not taken in other social communication platforms that operate without regulations. Hence the importance derived from a responsible, diligent and courageous kind of journalism that can not be overshadowed or annulled in the hazy climate of fake or manipulated news circulating, as an avalanche, in the digital sphere, which has been quite profitable for those who run this great industry of falsehood. The sieve of news, which is assumed as a sacred duty among those who manage journalism with a professional sense, is a guarantee of immunity against the fraudulent and deceptive nature that biases many of the contents found in the social media, which has largely caused this crisis of distrust they suffer of today. Whilst it's true that journalism evolves and the newspapers reinvent themselves to continue conserving their loyal readers, in this era of changes the good journalism must never disappear, that of quality, veracity and highly detailed, the same qualities of the journalism that has been reflected in those successful films that I mentioned at the beginning and that have glorified the free and independent press of the world. Translated from spanish by Randy Rodriguez.