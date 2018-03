Urge un diálogo por la salud

Algo está fallando en el sector de la salud, cuando varios eminentes médicos, reputados por su exitosa experiencia profesional, capacidad y liderazgo, lo diagnostican en crisis profunda.

El Ministerio de Salud Pública ha admitido que existen “debilidades” en el sistema, pero que aún no ha llegado al punto del colapso.

Pero podría estar al borde, o a poca distancia.

Las “debilidades” que los médicos identifican son la desarticulación entre las instituciones del sector, la falta de un sistema general de atención primaria, regulaciones vulnerables para las coberturas de los servicios, inexistencia de un sistema de prevención, carencia de registros y datos sobre recursos humanos, enfermedades y muertes, así como la concentración de los recursos humanos en las grandes ciudades, quedando desamparadas las demás.

A lo largo del 2017, el LISTÍN DIARIO publicó varios reportajes que retrataban las carencias del sistema en algunas de sus aristas más importantes y eso provocó que las autoridades correspondientes, tanto responsables del sistema hospitalario como del ámbito de la seguridad social, reaccionaran y tomaran algunas medidas correctivas.

Pero no hay duda de que los problemas persisten. Las autoridades no lo niegan, pero no admiten que tengan el nivel de gravedad que los eminentes galenos perciben.

Lo que se impone, en aras de entrar en un examen más a fondo de la situación y decidir medidas paliativas y más eficaces, es la convocatoria por parte del Presidente de la República de un diálogo multipartido o una mesa de la salud, llamando a los médicos que responsablemente han descrito la crisis para que, frente a frente, a las autoridades y otros actores, procuren un consenso sobre lo que hay que hacer para salvar al paciente de una muerte súbita.