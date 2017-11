¿Era de la desinformación?

Miguel Franjul

En esta sociedad del conocimiento, bajo la cual el mundo experimenta los cambios más dramáticos en la comunicación social, un peligro nos acecha: el de la desinformación.

Curiosamente, mientras más información y noticias canalizan las redes sociales, mayor parece ser el torrente de informaciones falsas o manipuladas que corren en paralelo, causando una seria crisis de confianza en el público, el que muchas veces carece de tiempo para verificar su autenticidad.

Tan real es el dilema que un estudio reciente del Instituto Reynolds de Periodismo ha establecido que un tercio de la población norteamericana cree en que los medios ofrecen información verídica, lo que indica que la mayoría tiene sus aprehensiones sobre su confiabilidad.

Esto explica, en buena medida, porque las grandes empresas proveedoras de información como Facebook y Google, así como los diarios de marca mayor del mundo se esfuerzan por crear filtros y algoritmos como tabiques seguros contra las noticias falsas, vale decir, contra la desinformación.

Un nivel de desconfianza creciente solo hace daño a la democracia, porque priva a los ciudadanos del derecho a informarse y formarse una opinión sobre las realidades que impactan sus vidas, con mínimos márgenes para el error.

Ningún debate puede arrojar luces y soluciones a un problema social si está contaminado por "realidades adulteradas" o falsas, y en este contexto el papel de los medios de comunicación, sean tradicionales o modernos, como los que predominan en la era digital, es preservar a toda costa el periodismo profesional, el periodismo que antepone la calidad y la profundidad al engaño o la manipulación de las noticias.

En el caso de la prensa tradicional, ese es y debe ser su compromiso sagrado si quiere preservar su condición de ente de intermediación en cualquier conglomerado humano. Y esto solo se consigue proyectando confiabilidad con noticias fehacientes.

Pero también debe ser la divisa de los medios digitales y las redes sociales que, en la febril lucha del día a día para brindar informaciones a las grandes audiencias, deben evitar las tentaciones de recurrir a noticias falsas para lograr más alineamientos con los lectores o usuarios.

Algo común en las redes es la profusión de propaganda publicitaria o consejos engañosos que inducen a la gente a procurar remedios a la salud que no existen, o a confiarse en fórmulas que prometen detener el envejecimiento, la obesidad, o a seguir a falsos profetas.

Si mutilar la verdad se convierte en un ejercicio epidémico, faltaría poco para que emerja la "Era de la desinformación", cuyos primeros síntomas los estamos padeciendo hoy con la progresiva degradación de lo creíble y auténtico.

La lucha pues, del buen periodismo, es entre la defensa de la verdad frente a la falsedad, para que no se rompa ni se desacredite la formidable convergencia de plataformas que se ha creado con el fin primario de garantizar la libertad de expresión, base de la democracia, único sistema en que la libertad, un bien escaso y frágil, puede resplandecer para garantizar la convivencia ordenada y pacífica de todos los ciudadanos.

Traducción al inglés

Misinformation Age?

In this knowledgeable society, under which the world experiences the most dramatic changes in social communication, a danger lurks in us: misinformation.

Curiously, the more news and information social media broadcast, the greater rush of false or manipulated news will run in parallel, causing a serious crisis of confidence in the public, who often lack time to verify the authenticity.

This dilemma is so real that a recent study by the Reynolds Institute of Journalism has established that a third of the American population believes that the media offers truthful information, which indicates that most people apprehend its reliability.

This explains, to a large extent, why the large information providers, such as Facebook and Google, as well as the world's largest brand newspapers, strive to create filters and algorithms such as secure partitions against faked and made up news, going like this, against the misinformation trend.

A level of growing distrust only hurts democracy, because it deprives citizens of the right be informed and have an opinion about the realities that impact their lives, with minimal margins for mistakes.

No debate can shed light and solutions to a social problem if it is contaminated by "adulterated realities" or untrue, and in this context the role of the media, whether traditional or modern, such as those that predominate in this digital era, is to preserve at all costs the professional journalism, journalism that puts quality before deception or manipulation of news.

In the case of the traditional press, that is and should be its sacred commitment if it wants to preserve its status as intermediary in any human conglomerate. And this is only achieved by projecting reliability with unfailing news.

But it must also be the badge of digital media and social networks, in the feverish daily struggle to provide information to large audiences, they must avoid the temptation to resort to untrue news to achieve more alignment with readers or users.

Something common in the digital media is the profusion of advertising deceptive advices regarding diverse common interest topics, but in reality, none of these could possibly work, most of the topics revolve around healthcaring issues, such as formulas that promise a stop to aging or obesity.

If mutilating the truth becomes an epidemic exercise, the "Era of misinformation" will not take long to completely surface, and its first symptoms are already experienced by us today with the progressive degradation of the credible and authentic information.

The struggle, then, of good journalism, is between the defense of truth against falsehood, so that it does not break or discredit the formidable convergence of platforms that have been created with the primary purpose of guaranteeing the freedom of speech, which is the ground of democracy, the only system in which freedom, a scarce and fragile good, can shine to guarantee the orderly and peaceful coexistence of all the citizens.

Translated from spanish by Randy Rodriguez.