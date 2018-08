Benítez: Futuro de la agricultura está en los mercados

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez afirmó ayer que en la actualidad aumentar los niveles de productividad no es suficiente, sino que es vital pensar en competir, ya que a su juicio “la agricultura del futuro es la que se sustenta en los mercados”.

Al participar como orador invitado al almuerzo de la Cámafra Americana de Comercio, Benítez señaló que es necesario agregar valor a la producción y diversificar la oferta exportable. Apuntó que para lograr participar con éxito en los mercados internacionales su gestión se enfoca en tres ejes: sanidad e inocuidad; soberanía y seguridad alimentaria y promoción de la producción agropecuaria exportable”.

Benítez aseguró que transformará la sanidad agropecuaria del país, y advirtió que no entrará por los aeropuertos ningún producto que no cumpla con lo que establece la ley.

Dijo que en los aeropuertos, no importa si son concesionados o no, se establecerán servicios de sanidad modernos con perros entrenados para inspeccionar los productos que ingresan al país, y que se cumplirá con las cuarentenas.

“Y para que lo sepan, no acepto llamadas de generales, ni de ministros (...) si la ley dice que no pueden entrar no importa quien sea, rico o pobre (...) no va a entrar nada por los aeropuertos que no sea en el marco de la ley”, enfatizó.

Recordó los daños que causó la mosca del Mediterráneo y señaló que el Gobierno gastó US$14 millones para erradicar esa plaga.

En su discurso, el funcionario resaltó la capacidad productiva que tiene la nación, y dijo que gracias a la diversidad de sectores que influyen en la agricultura local, “tenemos el potencial de suplir los mercados internacionales”.

El funcionario indicó que el mercado orgánico genera unos US$90,000 millones anuales y que el país es el principal exportador de banano y cacao orgánicos a nivel mundial y tiene capacidad de seguir expandiéndonos. Resaltó, además las potencialidades de la agricultura tropical y de frutales, que dijo genera más de US$325,000 millones, destacó el caso de la pitahaya, mangos, aguacates, que son rubros de alta demanda a nivel mundial. Asimismo, resaltó el gran mercado de la agricultura nostálgica a nivel internacional; citó el ejemplo de Estados Unidos, donde existe un mercado de 57 millones de hispanos con un poder de compra de US$1.3 trillones anual, con predilección a productos de sus países de origen.