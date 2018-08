Despertando la creatividad

Luis A. Sánchez-Noble

En mi artículo anterior Apuntes sobre Creatividad e Innovación, publicado en el Listín Diario el 20 de agosto en la sección Economía, prometí continuar con nuevas informaciones de cómo despertar la capacidad de crear y de innovar.

Hoy quiero continuar con lo prometido, cómo despertar la creatividad, que todos tenemos de nacimiento, cómo impulsar la máquina de sueños, hasta llegar al momento Eureka. La creatividad es una forma de acción, una práctica, una actitud frente a los retos del mundo exterior. Como decía Picasso todos nacemos artistas, en realidad todos nacemos con la capacidad de crear cosas, pero por razones de sobreprotección de nuestros padres, la actitud negativa que vemos a nuestro alrededor y falta de conocimiento de los maestros, esta capacidad deja de usarse y solo raras personas logran superar esta problemática.

Sabemos que todos nosotros podemos condicionarnos para establecer nuevos hábitos de actitud y de acción creadora que tenemos que estimular constantemente, debemos desarrollar una manera fresca y con significado que nos permita vivir con más plenitud, no nos conformemos con lo que vemos a nuestro alrededor, busquemos lo mejor. Recordemos que la creatividad es una cualidad humana.

Es importante que ordenemos a nuestro subconsciente a soñar mientas dormimos en búsqueda de nuevas ideas sobre cosas que vemos en el medio ambiente y desearíamos cambiar. Si ha convertido su vida en una rutina, usted no puede llegar a ser un innovador así que varíe sus propios hábitos, esto incluye sus lecturas, la música, sus comidas, etc. Un cambio le hará bien y le ayudará al desarrollo de esas nuevas ideas que usted está buscando.

Trate de mejorar las ideas que oye de los demás, usted puede hacerlo y nuevas ideas vendrán a su mente, sus neuronas se ejercitarán y podrá comenzar a dar forma a las mismas en una manera más dinámica y positiva. Las carencias de su entorno deben ser su estímulo,

Busque nuevos amigos que interactúan en otros campos diferentes al suyo, observe cómo piensan y vea cómo trabajan en sus ideas. Sea perseverante cuando comience a tener esas nuevas ideas y póngale amor a sus sueños. Poniéndole fe y pasión a sus ideas reforzará la confianza en usted mismo y en sus capacidades.

Cuídese de los amigos o familiares que les dirán que su idea no funcionará, actúe con una actitud mental positiva. No tema fracasar al iniciar a implementar su idea, el fracaso es temporal, no es permanente; lo que importa es lo rápido como usted se levanta de nuevo y continúa actuando para alcanzar sus metas.

Desarrolle su “mente maestra” que deberá estar compuesta por colaboradores o amigos que podrían orientarle o ayudarle al logro de sus objetivos. Ese grupo deberá estar conformado por personas con disciplinas y conocimientos diferentes para usted nutrirse y realmente lograr darle forma a su sueño.

Si todos actuamos con determinación para estimular nuestras neuronas con nuevos ejercicios mentales, podemos recibir la inspiración necesaria para crear cosas y lograrlas, lo importante es que lo hagamos con un propósito definido ya sea nuevos emprendimientos económicos o sociales tan necesarios en nuestro país.

Si hacemos estos pasos con fe y seguridad acompañados de una Actitud Mental Positiva lograremos como muchos creadores llegar al momento EUREKA que se produce cuando ya vemos nuestra idea fortalecida y con posibilidades de éxito, y así pasar a desarrollarla con un plan estructurado en forma adecuada que nos permita convertirla en una verdadera innovación, no importa si es una innovación Completamente nueva o desarrollada desde un producto o servicio existente pues ella contendrá un verdadero valor.

En nuestra próxima entrega desarrollaremos el tema de Corporate Venturing. Cómo este sistema está revolucionando en el mundo y permitiendo que las grandes empresas inviertan y ayuden al desarrollo de nuevos emprendimientos y superen su falta de innovación. Programa que llevaremos a cabo en un evento nacional con expertos internacionales próximamente en Santo Domingo y Santiago.

