“En viviendas de bajo costo no está el lavado”

Lilian Tejeda

Santo Domingo

La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), Susi Gatón, afirmó ayer que en las viviendas de bajo no es donde se genera el lavado de activos en el sector de la construcción.

“Las viviendas de bajo costo no es el nicho para el lavado de activos, puede ser las viviendas de alto costo (...).No es en las viviendas de bajo costo que está el lavado”, manifestó Gatón durante su participación en el panel “El sector no financiero en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo: mitos, avances y retos”.

En el encuentro expertos nacionales e internacionales analizaron el impacto que ha tenido la aplicación de la ley contra lavado de activos en el ámbito de los sujetos obligados no financieros.

¿Quiénes son?

Entre los sujetos obligados no financieros están las empresas o personas físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor, las compañías constructoras, los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, los agentes inmobiliarios cuando éstos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios, entre otros.

También se incluyen los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos cuando realizan transacciones sobre las determinadas actividades, según explica un instructivo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Conforme a la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los sujetos obligados no financieros tienen una serie de obligaciones, entre ellas reportar las transacciones en efectivo superiores a los US$15,000. El incumplimiento de las obligaciones conlleva diversas sanciones.

CULTURA DE INCUMPLIMIENTO

EL GRAN RETO

El abogado Francisco Álvarez planteó que uno de los grandes retos en el país es cambiar la cultura de incumplimiento de las leyes. Enfatizó que es necesario crear las condiciones para la pronta y plena implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, porque esto es una exigencia internacional.

ENTRENAMIENTO

Álvarez indicó que es fundamental entrenar a los sujetos obligados no financieros e hizo énfasis en que el país en sentido general tiene que prepararse para cumplir con la ley porque su incumplimiento tendría consecuencias económicas.