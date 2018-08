Las aerolíneas no pueden segregar tarjetas de turistas

Deyanira Polanco

Santo Domingo

Las aerolíneas no pueden dejar de cobrar a los dominicanos, que compran su boleto de avión fuera de República Dominica, los diez dólares de la tarjeta de turista porque no cuentan con un sistema que les permita segregar a los pasajeros por su nacionalidad.

Así lo establece la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en su portal web, donde ofrece todas las explicaciones del gravamen y la forma como los dominicanos pueden solicitar el reembolso.

“Debido a que los sistemas globales de distribución (GDS, por sus siglas en inglés) solo permiten llevar a cabo una segregación de los pasajeros por puntos de venta, no así por nacionalidad, acuerdos o convenciones suscritas ni condición de diplomáticos, a toda persona que ingrese a República Dominicana (habiendo adquirido el boleto desde un punto de venta fuera del país se le cargará el importe de 10 dólares en el boleto aéreo con derecho a reembolso expedito para quienes aplique, conforme se ha especificado” explica-.

El órgano recaudador también informa que el decreto presidencial, que autoriza el cobro, fue emitido por el incremento de turistas al país y las recomendaciones hechas por la Aviación Civil para evitar las largas filas al momento de ingresar al país.

“La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sugiere, dentro de sus recomendaciones, que los Estados deben asegurarse de que el establecimiento de derechos impositivos no ocasione colas ni retardos en los aeropuertos, evitando la recaudación en las instalaciones aeroportuarias y, en su lugar, llevarlo a cabo a través de los transportistas aéreos.

Estado

El Estado dominicano, consciente de que la actividad turística es un sostén importantísimo para la economía, con el propósito de mantenerse a la altura de los niveles de competencia de la región dentro del ámbito turístico, preocupado, además, por cualquier afectación potencial de la imagen país y convencido de la razonabilidad de las recomendaciones de la OACI, ha procurado la modificación del mecanismo de recaudo, teniendo como principal objetivo la reducción de los trámites y la ampliación de las facilidades a los visitantes extranjeros.

En ese sentido, mediante el Decreto No. 430-17 de fecha 4 de diciembre de 2017, dispuso que el importe a pagar fuera incluido en el boleto aéreo.

Agrega que para la implementación de la medida se han requerido ingentes esfuerzos de coordinación y colaboración, tanto de las líneas aéreas, de la Asociación de Líneas Aéreas de República Dominicana (ALA), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) así como de un grupo de entidades del Estado relacionadas con la materia.

Dominicanos se oponen

Fernando Santana, residente en Estados Unidos, llamó a la redacción de LISTÍN DIARIO para reclamarle al Gobierno que establezca un mecanismo que obligue a las aerolíneas a identificar cuándo se trata de un dominicano y no aplicarle ese gravamen al ticket de avión.

La Dirección de Impuesto Internos ha informado la forma de reclamar la devolución del dinero, pero a Santana le resulta una pérdida de tiempo.

“Yo no lo reclamaría, no, no lo haría porque voy a perder más tiempo y voy a incomodarme más que lo que significan los diez dólares (casi 500 pesos dominicanos)”, declaró.

Planteó que es injusto incluir a los dominicanos, que son del 45 al 50 % de los millones de personas que ingresan cada año a República Dominicana.

Mientras que en las redes sociales fueron cientos los comentarios externados por usuarios en contra de la medida, al responder la pregunta de LISTÍN DIARIO ¿Conocía la medida del cobro de 10 dólares a los dominicanos que compran boleto aéreo en el exterior para entrar al país?

“En realidad es el gobierno dominicano que debería de pagarnos a nosotros para volver a RD, ya que todos tenemos miedo de ir a un país lleno de corruptos y delincuentes, ¿acaso el gobierno no sabe que todo aquel que vive en un país seguro va a RD solo por la familia? ... indignada cada día más”, escribió Mino Betances García en Facebook.

Otros que se expresaron en esa red social

Kelvin Alejandro Guzmán: “No se conforman con las remesas que enviamos en la cual ellos se llevan un dineral por los costes del envío, sino que también quieren cobrarnos cada vez que entramos a nuestro país. Vamos a tener que cambiar el nombre a República Dominicana por República del PLD”.

Mientras que Ariel Brito dijo: “No le conocía hasta que hace un mes que me tocó pagarlos a mí y a mi pareja. Lo que me jode es que si fueran utilizados en mejoramiento de las infraestructuras por lo menos algo nos queda, pero esos irán al bolsillo de sabrá Dios quien”.

GC Evelyn: “Buenos días, se lo devuelven, sólo tiene que entrar a la página de la DGI y completar las informaciones del vuelo, a los pocos días se lo regresan”.

Uricato Martínez La Melaza: “Algunos dirán son unos miserable 10 dólares, ahora hay que multiplicarlo por los miles de dominicanos que viajan cada mes”.

¿Cómo solicitar el reembolso?

- Las solicitudes podrán presentarse por vía electrónica, a través del portal dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos a tales fines.

- De manera personal, a través de cualesquier oficina (Administraciones Locales) de la Dirección General de Impuestos Internos.

¿Cómo se realizará el reembolso?

- Una vez formulada la solicitud a la DGII, esta dispondrá de un plazo máximo de 15 días para hacerlo efectivo, conforme la vía elegida por el solicitante, dentro de las siguientes opciones: (a) reembolso a la tarjeta de crédito indicada por el solicitante; (b) reembolso mediante cheque; (c) reembolso mediante acreditación a cuenta en banco local.