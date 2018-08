¿Cuáles son las quejas más comunes de los usuarios en sistema financiero?

Lilian Tejeda

Santo Domingo

Muchos usuarios del sistema financiero desconocen cuáles son derechos al adquirir determinado producto o servicio y pasan por alto ciertas irregularidades porque desconocen cómo pueden hacer sus quejas o reclamaciones y los motivos por los que pueden hacerlas.

La Superintendencia de Bancos (SIB) les concede a los usuarios la facultad de reclamar siempre que sus derechos no sean respetados, y establece que usted puede hacer sus denuncias de manera gratuita (dependiendo del caso) y obtener respuesta en los plazos establecidos, así como la corrección inmediata de la situación que originó la reclamación.

Hay personas que sí están al tanto de esto y realizan sus denuncias. Algunos obtienen respuestas favorables, otros no. Pero lo importante es que muchos recuperaron su dinero porque no perdieron la oportunidad de reclamar.

Muestra de ello es que en el 2017 la SIB atendió 812 reclamaciones de los usuarios de los productos y servicios financieros, de las cuales 354 (43.6%) recibieron respuestas favorables, lo que significó la devolución de RD$5.54 millones y USD$31,307.19.

La entidad destaca que el tiempo de respuesta se redujo en 5 días con relación al 2016, al registrar un promedio de 23 días calendario por caso, cuando el plazo reglamentario es de 60 días calendario.

Las reclamaciones fueron respondidas 37 días antes de lo establecido, para una reducción de un 60% del plazo, establece la entidad en su informe.

Motivos de las reclamaciones

Los principales motivos de las reclamaciones son regularmente que el cajero no dispensa el efectivo solicitado, por lo que entre enero y marzo se realizaron 30,361 reclamaciones, y no reconocimiento de cargos aplicados, por lo que se hicieron 36,159.

Otras razones son error en el cobro de intereses, consumo duplicado, que el usuario no reconoce el consumo en la tarjeta de crédito, cobro de penalidad no estipulada, débitos de cuentas no autorizados, cobro erróneo del impuesto de 0.15%, que se aplica a los cheques y a los pagos realizados a través de transferencias electrónicas, entre otros.

Es por esto que ested debe estar pendiente de todos los cargos, descuentos y movimientos de las cuentas que posea en bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito o entidades públicas de intermediación financiera.