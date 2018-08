Argentina, retorno y fracaso neoliberalismo

Ruddy Santana

Especial para LISTÍN DIARIO

Santo Domingo

Uno de los instrumentos financieros favoritos de la inversión externa de portafolio en Argentina son las llamadas LEBACs (Letras del Banco Central). Las LEBACs fueron creadas por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) en 2002 a fin de detener la corrida cambiaria de entonces, ya que se necesitaba un instrumento de esterilización de política monetaria (control de liquidez).

Pero en el gobierno de Macri el BCRA las convirtió desde 2015 también en un activo financiero, permitiendo su adquisición de parte del público y de las instituciones financieras nacionales y foráneas. Las LEBACs se convierten así en un freno al pase de nuevo a dólares por el capital de portafolio extranjero y local, pero a cambio pagan altas tasas de interés (47% hoy). El stock de LEBACs creció de manera gigantesca, llegando a representar alrededor de $1,500 millones de pesos, equivalentes a cerca de US$57,000 millones -suma superior a las reservas brutas del BCRA entonces- y sobre él se ha pagado más de $430,000 millones en intereses en los dos años y medio del gobierno de Macri.

Siendo la LEBAC un instrumento financiero de corto plazo que paga altas tasas reales de interés, los especuladores externos y locales pueden obtener ingentes beneficios con ellas, teniendo la opción de liquidar sus posiciones en LEBACs y sacar sus inversiones del país rápidamente si el riesgo aumenta (bicicleta financiera o carry trade), gracias a la ultra liberalización financiera implementada por el gobierno.

Precisamente, esto fue lo que ocurrió en abril-junio de este año. Para febrero el monto de la deuda argentina había llegado a un nivel tan alto que su repago empezó a ponerse en duda y por ello la posibilidad de colocación de bonos fuera del país se cerró, taponando una de las fuentes de dólares de la economía.

La fragilidad financiera empeoró por la extrema desconfianza que generaron decisiones desacertadas del BCRA, por ejemplo, al establecer metas de inflación que nunca se cumplían. En abril-junio del 2018 se desata una fulminante corrida cambiaria. Gran parte de los capitales financieros externos y locales abandonan sus posiciones en LEBACs, se pasan al dólar y abandonan el país.

El cambio era de $18.5 por dólar en enero, pero del 24 de abril al 29 de junio pasa de $20 a $29 por dólar, el BCRA pierde US$10,000 millones de reserva, la tasa de interés de las LEBACs se dispara al 47% y la tasa de política del BCRA sube al 40%. En pánico, el gobierno de Macri se lanzó a los brazos del FMI.

¿Qué pasó?

El déficit público heredado por el gobierno no explica un descalabro tan meteórico. Primero, el gobierno de Macri declaró en 2015 que el déficit heredado era de 7% del PBI, pero luego se mostró que el déficit primario sólo llegaba a 1.8%. Se hicieron ajustes y reducciones puntuales y en lugar de reducirlo lo incrementaron a 4.5% para el 2016. Se mantuvo elevado a fin de agenciarse un buen resultado en las elecciones congresionales del 2017 y como resultado de reducir impuestos a la agroindustria, la minería y a la ganancia de las sociedades. Segundo, el déficit se infló además debido al incremento de los intereses a pagar por el endeudamiento galopante que implementó el gobierno. Cuarto, no se puede atribuir la corrida a factores externos, los demás países de la región y otros países emergentes sufrieron pérdidas en el valor de sus monedas iguales o superiores a la del peso argentino por el aumento de la tasa de interés en los EUA, y en ninguno se produjo una corrida cambiaria como en la Argentina. Quinto, la sequia afectó la entrada de divisas, pero no al punto de gatillar la corrida. La razón real de la crisis cambiaria reside en el hundimiento de la credibilidad en las políticas del gobierno debido a un endeudamiento insostenible y a una política monetaria cada vez más incoherente.

¿Qué viene?

El gobierno de Macri se propuso cambiar un modelo que protegía el mercado interno y fomentaba la industria nacional a otro centrado en la apertura indiscriminada de la economía y su sujeción completa al mercado global, pero pretendió avanzar este programa sobre la base de un diagnóstico errado de la coyuntura global. Esta última no se caracteriza hoy por la creciente apertura de las economías bajo el clásico patrón globalista neoliberal.

Todo lo contrario, la globalización vive un momento de retroceso y en lugar de capital con vocación de invertir de modo productivo en las economías emergentes, lo que abunda en proporción descomunal son flujos de capital financiero buscando presas como los velociraptores del Parque Jurásico. Ha sido como tirarse a la piscina sin haber verificado que no había agua en ella.

Devaluación

La economía transita la ruta de la recesión La economía argentina ya transita la ruta de la recesión. Con una tasa de interés del 40% y un alud de importaciones las Pymess han sido diezmadas y algunas grandes empresas ya se resienten. La tasa de utilización de capacidad instalada cae y los despidos en el estado y en el sector privado se multiplican. La implementación del acuerdo con el Fondo acentuará estas tendencias aún más, ya que impone pasar este año de un déficit primario de 3.2% del PIB a otro de 2.7%, una reducción del gasto de $61,800 millones, un choque pro-cíclico que habrá de generar crecimiento negativo. Para 2019 el recorte será de $425,000 millones (1.3% del PBI), asumiendo 2% de crecimiento y 24% de inflación, las dos últimas cifras muy poco probables. Estos podrían ser los primeros pasos de un ciclo vicioso.