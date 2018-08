Acción pública para combatir el raterismo

Cándida Acosta

Santo Domingo

Respecto al tema de la seguridad ciudadana el director general de la Policía, Ney Aldryn Bautista Almonte, plantea la necesidad de que se resuelva el principal problema por el cual sigue sucediendo el raterismo (persona que roba cosas de poco valor).

El alto jefe policial considera que esto será posible mediante una acción integral con el sistema de justicia, para que los sometimientos sean de acción pública, no privada.

Bautista Almonte asistió como invitado al encuentro LISTÍN DIARIO en la Globalización, junto a los generales de brigada Rafael Atahualpa Cabrera Sarita, inspector general de la institución del orden; Pablo Arturo Pujols, director de Investigaciones Criminales; Héctor García Cuevas, director de Asuntos Internos de la Policía Nacional; y los coroneles Pablo Ortega Brito, asistente; y Frank Durán Mejía, director de Comunicación Estratégica.

Además de los empresarios Celso Marranzini, presidente del Consejo Nacional Empresarial para la Prevención del Crimen (Coneprec); Salvador Figueroa Sánchez, vicepresidente del Coneprec; y el empresario Gustavo Vega, cónsul honorario de la República de Polonia en Santo Domingo.

Bautista Almonte sostuvo que para enfrentar esas dificultades se han creado unidades de intervención rápida para combatir el raterismo.

En el Gran Santo Domingo, la Policía tiene disponibles 19 unidades de acción rápida, y en algunas provincias, dijo.

“Está el patrullero normal que atiende las asistencias, y las unidades de acción rápida que trabajan exclusivamente con la masificación del crimen y el delito”, indicó al explicar que mediante un “mapa de calor” se identifica el área y ahí se mantiene la unidad hasta tener un resultado.

Antes habían solo dos unidades y ahora hay 19 y por eso cada día habrá menos raterismo, afirmó, aunque precisó que hay que trabajar en la prevención.

“El peor problema que nosotros tenemos con el raterismo es una figura jurídica que se llama de acción pública e instancia privada. Agarramos preso hoy a un delincuente que robó una cartera y al llamar a la víctima esta solo recupera su cartera o celular y desiste de ir a juicio”, indicó.

Agregó que como el caso es de acción pública e instancia privada hay que soltar al delincuente y, al juez soltarlo, “lo vamos a agarrar mañana, y pasado”, y este sigue cometiendo delitos.

Hasta que no se cambie esa figura jurídica para que sea de acción pública, y se olvide la instancia privada y la víctima no tenga que tener el problema de ir a juicio todos los días además de tener que verle la cara y ser sujeto de amenazas, la policía seguirá agarrando los delincuentes varias veces y estos seguirán cometiendo delitos, dijo el director general de la Policía.

Explicó que en el país opera el sistema de emergencias 9-1-1 y, sin embargo, en el 98% de los casos tiene que haber un policía, cuando deberían ir solo al 48% de las atenciones de emergencia, para atender lo que es inherente a la institución que sería un robo en proceso, un accidente de tránsito, o una riña.

Pero para tener una idea, solo hay que notar que cuando ocurre un incendio si la policía no va hay vecinos que saquean; o cuando un paramédico entra a un barrio a socorrer a alguien lo que reciben son pedradas si no los llevan donde ellos quieran y no hay disponibilidad en el sistema, lo que los obliga a estar presentes en el 98% de las emergencias, que duran hasta una hora.

“Aquí no hay secuestro”

El secuestro aquí es nulo, aseguró el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, al explicar que en la institución se ha sido energético con ese tema y que los pocos que se han registrado tienen su origen en casos de drogas en Estados Unidos, situaciones que han ocurrido por seguimiento de narcotraficantes envueltos en asuntos de dinero.

“Para tranquilidad de los empresarios, aquí no hay secuestro. El secuestro en este país es nulo, la Policía Nacional se ha encargado de que el secuestro aquí sea otra historia”, enfatizó el director general de la Policía Nacional.

El crimen es proporcional a casos de drogas

El director de la Policía Nacional, cuenta con estudios en FBI (Federal Bureau of Investigation, en inglés- Buró Federal de Investigaciones), que es la principal rama de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. “El crimen organizado que nosotros manejamos aquí es directamente proporcional al tema de drogas”, indicó. El general enfatizó en la efectividad de la Policía Nacional en esos casos y señaló que la institución dispone de un laboratorio de evidencia balística, desde 1956, “lejos de lo que la gente piensa”, además de un equipo IBIS (Information Ballistics System), donde se comparan casquillos y proyectiles, al igual que en EE.UU., Colombia, Chile y todos los países del mundo.