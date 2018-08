Dominicanos han realizado portabilidad numérica por mala calidad del servicio y por mejores precios

Santo Domingo

Siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) realizó el Estudio de Satisfacción de los Usuarios de los servicios públicos de Telecomunicaciones, con el objetivo de conocer la opinión de los consumidores.

El estudio forma parte de los compromisos asumidos por el regulador en materia de protección de los derechos de los usuarios del servicio de telecomunicaciones del país y es el primero de una serie a realizar semestralmente para evaluar la percepción de calidad del servicio que tienen los usuarios.

Los resultados del mismo arrojaron que un 54.8% de los usuarios de servicios de telecomunicaciones entrevistados dice estar muy satisfecho en cuanto al servicio de telefonía fija ofrecido por su proveedor.

Dentro del apartado telefónica fija, el estudio destaca que un poco más de la mitad, el 58,5% de los que han tenido algún problema con su telefonía fija en los últimos tres meses dicen que su problema fue por una avería en el servicio.

Sobre el proceso de asistencia telefónica de servicio al cliente y el cumplimiento de las condiciones acordadas en las que, a la hora de contratar el servicio, el 77.4% y 75.7% dice estar satisfecho.

En relación al servicio de telefónica móvil, el estudio presenta una valoración de insatisfacción de 21,3% que pertenece a los que no están satisfechos con el precio o tarifa del plan adecuado a sus necesidades.

CALIFICAN PAQUETE DE INTERNET

MUY COSTOSO: Cuando se evalúa el cobro con respecto al paquete de internet, el 29.6% lo considera costoso, para el 42.6% es precio justo, el 20.2% cree es económico y el 4% no sabe o no contestó sobre el particular. La medición realizada por Indotel incluye además los resultados de medición de la Tv por suscripción mostrando que un 51.7% de los usuarios de este servicio indican que se siente muy satisfecho y algo satisfecho el 28.2%. Sobre portabilidad numérica, la investigación revela que el 41.4% de la población realizó portabilidad numérica por mala calidad del servicio; así también el 31.3% por mejores precios y el 20.7% por acceso a nuevos servicios ofrecidos por otras prestadoras. El 62%6 realizó la portabilidad numérica con línea móvil y con línea fija el 33.5%.