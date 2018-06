Posible aumento del precio del pan será dentro de los próximos meses

Sergio Cid Solano

Santo Domingo

Un aumento en el precio del pan de entre RD$1.00 y RD$2.00 podría ser aplicado dentro de aproximadamente dos meses, debido al incremento en el costo de los combustibles y de algunos ingredientes grasos, además del trigo, que se utilizan para la elaboración de uno de los productos más sensibles de la canasta básica dominicana.

Aun cuando la denuncia fue realizada el pasado domingo por el presidente saliente de la directiva de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umphi), Jesús Valdez, su nuevo dirigente Aaron David Dinzey, explicó que no puede referirse al tema, pues no tiene detalles del mismo, ya que “no está empapado en el tema”.

“Con la tendencia al alza que tienen los combustibles y el trigo, podemos asumir que en unos cuantos meses el precio del pan sufrirá un aumento”, expresó Valdez.

En varias ocasiones los industriales de harina han advertido sobre aumentar el precio del producto, sin embargo hasta la fecha no se ha registrado un incremento.

El expresidente de la Umphi manifestó que en esta ocasión el escenario es distinto y de seguir las mismas condiciones del mercado internacional, el costo de este alimento será afectado.

Las alternativas que pueden ser tomadas si los aumentos del combustibles y el trigo sigue aumentando, son muy pocas, sostuvo Valdez, pues ya no se puede reducir más el tamaño del pan, sino aumentar su precio.

“Lo que tenemos que hacer es tener ganancias porque nadie va a estar trabajando en una cosa sin tener beneficios. No podemos reducirle el tamaño porque el producto no lo resiste”, aseguró Valdez.

Desayuno escolar

La industria que diariamente suple el desayuno escolar con un aproximado de 1,700,000 raciones, ya hizo un aumento de 50 centavos al precio del pan que compra el Gobierno.

Percepción de los consumidores

En una consulta realizada por Listín Diario, varios de los consumidores de este producto expresaron su preocupación por el impacto que tendría este aumento en su presupuesto.

“Si le suben dos pesos al pan mi presupuesto de alimentación para mi familia se va a ver reducido, pues en mi casa se desayuna y cena con pan. Eso quiere decir que si yo compraba RD$50.00 ahora tengo que buscar RD$20.00 más todos los días”, dice Ivelisse Rodríguez.

Asimismo, consideraron como abusivo el aumento que se pretende hacer, ya que “si los pobres no pueden comprar víveres por no tener con qué acompañarlos, no pueden subirles un alimento con el que cenan y se desayunan”.