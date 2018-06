Déficit comercial del país fue de US$2,463 millones

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo

El intercambio comercial del país durante el primer trimestre de este año tuvo un saldo deficitario de US$2,463 millones, a pesar de haber logrado un mejor desempeño en las exportaciones en el 2017.

Según datos contenidos en la sexta entrega del “Barómetro de Comercio Internacional”, publicación trismestral del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, entre enero y marzo 2018, el intercambio comercial entre República Dominicana y los países del mundo alcanzó los US$6,905 millones, de los cuales US$2,221 millones fueron exportaciones y US$4,684 millones fueron importaciones.

El aumento de 6.5% en las importaciones totales de bienes se explica por el incremento de las importaciones nacionales y de zonas francas de 12.5% y 2.6%, respectivamente.

Las importaciones de bienes de consumo incrementaron 9.7%, mientras que las de materias primas crecieron 12.6%. Asimismo, las importaciones de bienes de capital crecieron 7.5%.

Los principales orígenes de importación en este primer trimestre del año fueron: Estados Unidos (US$ 1,959.1 millones), China (US$ 639.1 millones), y Brasil (US$ 170.7 millones). Estos mercados exhibieron un crecimiento de 6.9%, 23.1% y 50.8%, respectivamente, según el “Barómetro de Comercio Internacional” que publica la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

RESULTADOS DE LAS EXPORTACIONES

Entre enero-marzo 2018, los valores exportados hacia Estados Unidos fueron US$1,011 millones, 4.9% más que el año anterior. En el caso de India, también experimentó un incremento (43.7%) mientras que Haití experimentó una reducción de 11.2%. El Puerto de Haina Oriental, principal puerto de salida, experimentó un incremento de 2.6%. En segundo y tercer lugar el Aeropuerto de las Américas y Caucedo, cuyo tránsito se incrementó 9.7% y 42.3%.