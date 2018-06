Condenan metalero por evasión fiscal

Santo Domingo

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso y dictó medidas de coerción contra el empresario metalero Antonio Mota Ramírez, acusado de evasión fiscal.

En la instancia se indica que Antonio Mota Ramírez, gestor y propietario de la compañía Don Metal, le fue ordenado el uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica. Es acusado de ser el cabecilla, junto a la gerente Estrella Barriola Varela, de un esquema de fraude contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Por el hecho Barriola Varela ya tiene arresto domiciliario e impedimento de salida del país y el uso de brazalete electrónico.

Mediante un comunicado de Impuestos Internos se indica que la institución, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló durante varios meses un seguimiento a los imputados, obteniendo pruebas concretas sobre simulación de operaciones para beneficiarse de costos y gastos sobre operaciones ficticias o inexistentes.

“Esta decisión ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan actividad comercial”, declaró la DGII en una nota de prensa.

Los empresarios Mota Ramírez y Barriola Varela son acusados por la DGII de documentar falsos costos y gastos, a través del uso de facturas validas para crédito fiscal, por lo cual también hacían uso de los supuestos adelantos de ITBIS contenidos en las mismas, dice el referido documento.