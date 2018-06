En Rusia se resisten a que se suba la edad de jubilación a los 63 y 65 años

EFE

Moscú

La petición al Gobierno ruso de no subir la edad de jubilación en el país ha alcanzado más de 1,110,000 firmas en tres días.



La recogida de firmas en la plataforma Change.org fue puesta en marcha por una asociación de sindicatos, tras la aprobación de la impopular medida por el Ejecutivo ruso el pasado 14 de junio.



"Nosotros, ciudadanos de Rusia, representantes de sindicatos independientes y organizaciones sociales creemos que hoy día no hay fundamento para aumentar la edad de jubilación en Rusia y que el problema del déficit del fondo de pensiones puede ser solucionado de otra manera", sostiene el texto de la petición.



Sus autores aseguran, asimismo, de que "un número importante de ciudadanos rusos no llegarán con vida a la edad de jubilación si la reforma, que eleva la edad de retiro en 5 años para los hombres y ocho para las mujeres, se lleva finalmente cabo".



Esta semana, el Gobierno ruso dio luz verde a la subida gradual de la edad de jubilación en el país.



La reforma establece un período transitorio desde 2019 hasta 2034 para elevar la edad de jubilación de las mujeres, de los 55 años actuales a los 63.



Mientras, en el caso de los hombres, que ahora se retiran a los 60 años, el período de transición culminará en 2028, y a partir de entonces los varones rusos se jubilarán a los 65 años.



Al justificar el apoyo del Gobierno a la controvertida medida, el primer ministro, Dmitri Medvéedev, alegó que la edad de la jubilación actual fue fijada en tiempos soviéticos cuando la gente vivía "unos 40 años", mientras que ahora el promedio de la esperanza de vida en Rusia es de 67.7 años para los hombres y de 77.6 años para las mujeres.



Ayer el proyecto de ley gubernamental fue presentado ante la Cámara baja del Parlamento ruso que empezará su discusión en los próximos días.