Cooperación el rostro de la amistad con Japón

Patria Reyes Rodriguez

Tokio, Japón

La lejanía territorial no ha sido un obstáculo para Japón establecer y estrechar vínculos de amistad con República Dominicana, y su mejor muestra es la cooperación que este año alcanza US$7.3 millones, y que para el próximo año se proyecta que llegue a US$8 millones.

A pesar de que el país ya no califica para obtener recursos no reembolsables porque su crecimiento económico lo ubican entre los países de “renta media alta”, el Gobierno japonés a través de su embajada y de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) se enfocan en mantener los vínculos de cooperación en temas de alto interés para RD y que se perfilen hacia el desarrollo económico sostenible, como: energía renovable, turismo sostenible, residuos sólidos, agricultura, transferencias tecnológicas y el combate a la inequidad social, a través de programas de apoyo técnico y definiendo prioridades para el establecimiento de mecanismos para la cooperación no reembolsable.

Así quedó establecido durante la realización del Programa “Juntos 2018”, evento que se enfocó en reseñar los aspectos más relevantes de la política exterior de Japón hacia las distintas regiones, pero con especial atención en Centroamérica y el Caribe.

El director de la División de México, América Central y del Caribe, Daisuke Nakano, explicó a 28 representantes de la región la importancia que tiene Latinoamérica para el mundo nipón, por poseer un mercado con 600 millones de consumidores, un producto interno bruto (PIB) de 5.1 billones de dólares, una demanda para el desarrollo de grandes obras de infraestructura, pero sobre todo, por su visión como nación de apoyar a los países en su desarrollo para así “progresar juntos, liderar juntos e inspirar juntos”, como lo estableció en el 2014 el primer ministro Shinzo Abe, en su visita a América Latina.

Nakano refirió que los desafíos globales son cada vez más grandes y que para hacerle frente, los países deben establecer vínculos de cooperación cada día más fuertes.

JICA y su labor en RD

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) realiza una labor de apoyo sistemático a áreas vitales como: agricultura, reducción de la pobreza, desarrollo sostenible, medio ambiente, salud, educación, solución de problemas globales y construcción de la paz.

El subdirector de JICA en República Dominicana, Kazuki Otsuka, en una entrevista concedida a Listín Diario, indicó que esta institución tiene proyectos concreto definidos junto al MInisterio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD) que tienen plazos de ejecución hasta el 2019.

Otsuka, que estuvo acompañado del Oficial de Programa, Huáscar Peña, sostuvo que dentro del lineamiento de desarrollo económico sostenible se trabaja para fortalecer al país en ejes como: competitividad, turismo sostenible, sistema eléctrico nacional, medio ambiente y eficiencia energética.

El funcionario de JICA señaló que, juntos a otros organismos de financiación, han avanzado en conversaciones concretas para la cooperación reembolsable para programas de eficiencia energética, medio ambiente y cambio climático.

“Estamos considerando la mejor manera para aportar en los desafíos específicos de los países. Energía es uno de los temas más importante para el país. Estamos pensando en la cooperación financiera para impulsar mejoras desde las políticas públicas y la inversión”, sostuvo Otsuka, refiriendo que el interés es poder ayudar desde la experiencia y avances tecnológicos que ha alcanzado Japón en temas que aún crean graves problemas en los países en desarrollo y que han sido superados por su país.

Visita a Jetro

Como parte de la agenda de Juntos 2018, se realizó una visita a la Organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro), una organización que crea relacionamiento entre el Gobierno y el sector privado para impulsar el comercio y la inversión.

Yuki Furuki, representante del Departamento de Estrategia Global para América Latina y el Caribe, señaló que aún cuando su organización no tiene oficina en Santo Domingo, su objetivo es incentivar un mayor flujo de inversión hacia Japón para contrarrestar el gran flujo de salida de capitales que disminuye los empleos y frena la innovación tecnológica.

Refirió que trabajan para facilitar e incentivar los nexos comerciales con Centroamérica y el Caribe, apoyando a los productores japoneses y las iniciativas de sus pequeñas y medianas empresas. Destacó que existen muchas oportunidades para fortalecer el comercio a pesar de la distancia.