Vivienda, gran reto para reducir pobreza

Jhenery Ramírez

Santo Domingo

“Que la economía crezca anualmente es un buen referente para los Estados. Sin embargo, no es suficiente para disminuir las desi-gualdades. Las viviendas se han convertido en un gran desafío para reducir la pobreza”.

Así lo consideró, en una entrevista con Listín Diario, la ministra de las Ciudades de Brasil, Inés da Silva Magalháe, quien afirmó que así como los gobiernos tienen una estrategia para el crecimiento de los sectores económicos, también deben establecerse objetivos para satisfacer las necesidades habitacionales de sus ciudadanos.

“Este es un tema de la nueva agenda urbana. La idea es que en 2030 hayamos acabado con la pobreza extrema, pero hay que tomar en cuenta que las ciudades tienen roles muy importantes en este desafío y la vivienda es un componente fundamental en las políticas de desarrollo urbano”, expresó da Silva Magalháes.

Al respecto, recomendó que esas casas sean resilientes, es decir, que soporten los cambios y los fenómenos naturales como huracanes o temblores de tierra, pero hay que concientizar a las personas porque, en ocasiones, son ellas mismas quienes construyen sus propios hogares para evitar los altos costos que implica adquirir los servicios de una constructora.

Da Silva Magalháes, que participará como expositora en el Tercer Foro Latinoamericano de la Vivienda, organizado por Hábitat para la Humanidad y Cities Alliance, se refirió a la importancia de la regulación del suelo pues hace que gracias a una política nacional y social se creen áreas donde sea posible vivir dignamente.

La socióloga, especializada en planificación, valoró como esencial la asistencia técnica de los expertos en esta área antes de construir una vivienda, tomando en consideración aspectos como el entorno y los riesgos medioambientales.

Indicó que este debate, también, va más allá de las residencias, ya que el Estado no debe olvidar que “donde vive un niño favorece o no su desarrollo porque reproduce la misma pobreza. Tienes a alguien que está expuesto a la misma inseguridad y la baja calidad de educación. Su hábitat no ofrece espacios para la cultura”.

Comentó que, en la actualidad, en América Latina cerca de 6 millones de personas viven en asentamientos precarios e informales.

(+)

FORO DE VIVIENDA Y HÁBITAT

DESARROLLO URBANO: Con la participación de importantes profesionales del sector de vivienda, construcción, hábitat y desarrollo urbano de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, se inaugurará hoy el III Foro Latinoamericano y del Caribe de vivienda y hábitat: “La vivienda en el centro de la Nueva Agenda Urbana”, organizado por Hábitat para la Humanidad, junto a Cities Alliance, ONU Hábitat y con la colaboración especial del Gobierno de República Dominicana. Se tratarán temas relacionados con financiamiento, seguridad y resiliencia. El foro finaliza el 14 de junio.