Vendedores se quejan de escasez del pollo y aumento en el precio

Vendedores del Mercado Nuevo de la avenida Duarte de Villas Agrícolas se quejaron hoy de la falta e incremento en el precio del pollo, que ellos denominan “la carne del pobre".

Según los comerciantes, en los últimos días el pollo está difícil, no está llegando o llega en pocas cantidades. Algunos aseguran después de Semana Santa el quintal subió alrededor de RD$200.

En el mercado la libra se está vendiendo entre RD$55 y RD$60, luego de estar hasta a RD$40, informaron. Otros indicaron que de 500 unidades que traían los granjeros ahora están trayendo entre 100 y 150.

“El pollo está escaso. No hay nada hace como un mes y medio. Los lunes usted viene y anda y no hay pollo, el martes aparece algo pequeño y con alza, el miércoles aparece, pero el jueves no y el sábado no lo encuentra ni en los centros espiritistas”, expresó Ramon Alberto Guillén.

Los vendedores manifestaron que ni en diciembre se llegó a estos límites de escasez, lo cual infieren podría ser provocado por los productores para recuperar sus pérdidas de Semana Santa, donde el consumo de carne regularmente disminuye.

En los supermercados, dependiendo del producto, marca y presentación, el pollo se encuentra en un precio mínimo de RD$35 (un muslo entero de una libra) hasta RD$69.00 la misma pieza, según el Sistema Dominicano de Información de Precios (SIDIP).