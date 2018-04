Pacto Fiscal: Este es el momento de hacerlo

Lilian Tejeda

lilian.tejeda@listindiario.com

Santo Domingo

República Dominicana tiene que aprovechar el actual contexto de crecimiento económico para hacer el pacto fiscal porque cuando lleguen los “malos tiempos” será política y económicamente muy difícil hacerlo.

Así lo planteó ayer el exministro de Hacienda de Chile, Nicolás Eyzaguirre, al dictar la conferencia “Pacto fiscal: experiencia latinoamericana para un consenso” durante el primer día de las “Jornadas sobre economía y desarrollo” que organiza Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) como parte de las actividades para celebrar su duodécimo aniversario.

El experto consideró que se debe aprovechar el actual período de bonanza y que la coyuntura internacional aún es favorable (que no va a durar para siempre) para hacer todo lo posible de tener un perfil fiscal sostenible porque en un futuro las posibilidades de acceso a créditos, a innovaciones y la disponibilidad de recursos para gasto social podrían complicarse.

Si no lo hace ahora, el país se arriesga a que su deuda continúe creciendo y a que ante la eventual alza de las tasas de interés de Estados Unidos o un rebrote del proteccionismo en el mundo pase por un mal tiempo. Por tanto, “ahora es cuando”, insistió Eyzaguirre.

Sistema tributario

Eyzaguirre consideró que una carga tributaria como la de República Dominicana, que ronda el 14%, es demasiado baja. A su juicio, ni al Estado más eficiente del mundo esto le permite financiar adecuadamente la salud, la educación, la infraestructura, la innovación, el desarrollo, las pensiones y demás servicios que cuestan mucho.

El experto refirió que en el país, como en muchos otros países de América Latina, es muy notorio el gasto tributario, que son los ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial con el objetivo de beneficiar a determinadas actividades, sectores, zonas o contribuyentes, y es necesario tratar de minimizarlo.

Basándose en las experiencias de otros países, Eyzaguirre explicó que en las exenciones, deducciones u otros mecanismos de gasto tributario hay una enorme cantidad de recursos fiscales a los que hay que “echarle mano” porque en algunos casos se ha demostrado que su “beneficio es bien dudoso”.

Indicó que el mayor problema se encuentra en los impuestos directos, que son aquellos los que gravan los ingresos o propiedades de las personas o empresas, por eso en Chile todos los esfuerzos fiscales se han orientado a eliminar la elusión y evasión en este ámbito.

“Sin duda alguna un pacto fiscal profundo requiere revisar las exenciones, particularmente a los impuestos directos, ya sea a las rentas o a los ingresos, y bien a fondo”, planteó Eyzaguirre.

CONSEJOS PARA UN PACTO SOSTENIBLE

Nicolás Eyzaguirre indicó que para que un pacto fiscal debe ser transversal; debe tener reglas amplias, no segmentadas a áreas específicas; metas claras, pausadas y de corto y largo plazo; cláusulas de escape ante cualquier eventualidad; un grupo externo que lo controle y flexibilidad cambiaria. El experto explicó que sin una política monetaria afectiva y contracíclica es imposible que los pactos fiscales realmente se respeten.

ISIDORO SANTANA

Dilema

Círculo visioso. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, indicó que en el país existe el “círculo vicioso” de que la población que no está dispuesta a pagar más impuestos porque considera que se gastan mal y no se plasman en servicios públicos adecuados, versus un Estado que plantea que no puede ofrecer más y mejores servicios porque no tiene recursos suficientes.