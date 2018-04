Sacerdote de Pedernales pide atraer las industrias

Cándida Acosta

Santo Domingo

En la provincia de Pedernales la generalidad de su gente languidece, sobrevive con poco, a pesar de que la zona tiene gran parte de la belleza natural que requiere un país interesado en potenciar el turismo de naturaleza, de montaña, aventura y hasta histórico y cultural por las cuevas dibujadas y llenas de textos escritos por aborígenes.

Ante esa difícil situación, el cura párroco de la iglesia católica, Joaquín Antonio Ramírez, conocido por todos en el municipio cabecera de la provincia de Pedernales como el padre Milton, dice que es hora de “ponerse las pilas”, porque no solo Pedernales, sino la región Sur ha sido muy abandonada por todos los gobiernos, porque a medida que va pasando el tiempo cambian los planes “o se los cambian”.

Pedernales ocupa parte del territorio fronterizo con Haití, por lo que goza de los privilegios que da la Ley 128-01, de incentivos en la frontera. Al respecto, el sacerdote pide al Gobierno atraer industrias amparadas en la Ley 128-01 hacia esta demarcación que sufre de un altísimo desempleo. Este lunes, la única empresa que amparada bajo el esquema de zona franca se dedica a reciclar ropas y venderlas aquí aunque no de forma oficial se hablaba de que esta estaba a punto de cerrar sus puertas por lo que un poco más de 300 personas podrían perder su trabajo.

Nadie más como él para conocer el sufrimiento, el malestar y el comportamiento humano. Aquí tiene tres años y medio ejerciendo el sacerdocio luego de estudios por distintos países. Y, conociendo bien la comunidad, dice que Pedernales está ante una situación nunca vista, ni siquiera en la época de grandes dificultades como las que vivió el país en 1984, en el período del extinto presidente Salvador Jorge Blanco.

“Aquí hay gente de un valor encomiable, pero hay una gran dejadez de los gobiernos”. No ha habido interés en potenciar esta provincia, insiste el sacerdote, que cree que hay un abandono y una total desconsideración del Gobierno.

“Decía que si el presidente ha venido tantas veces por nuestra zona de Pedernales es porque algo bueno está cocinando, pero no sé si es que quemó o le apagaron el fuego, porque ahora ni huele tampoco si es un moro o un guiso y no sabemos qué está pasando. Ahora nos tiene como un pan de maíz con fuego por debajo y por arriba. Estamos abandonados totalmente”, enfatizó el sacerdote. Cree inaudito que se quiera mantener así una provincia que no tiene una población grande, pero es parte del territorio nacional.

Plan laboral de contingencia

¿De dónde nos vendría el auxilio?, como dice el salmo 121, enfatiza el Padre Milton, que en su lamentación clama por un plan laboral de contingencia que puede iniciar con el trabajo artesanal con piedras, camisetas pintadas para vender a los turistas que visitan distintos destinos del país.

También se podría industrializar el palo del guaconejo. Este árbol es muy común en esa provincia y exportado de forma irregular hacia Haití, donde es comprado por europeos para extraer un aceite perfumado de gran acogida entre los franceses.

68% de áreas protegidas

Pedernal significa piedra dura y abunda en el río Pedernales y en el municipio cabecera del mismo nombre. Es rica en minerales y hasta se habla de que hay “tierras raras” próximo a la comunidad de Las Mercedes. Sin embargo, más del 68% de su territorio es área protegida.

Explicó que en Pedernales los agricultores están enfrentando un serio problema, por lo que se preguntó cómo se va a priorizar los parques por encima de la gente, cómo se va a tener un 68% del territorio de área protegida, porque no están protegiendo a la gente, ya que es claro que tiene que haber moderación y educar a la gente, pero no para neutralizarlos e impedir que se desarrollen y eso es contradictorio.

EMPLEOS

Incentivos. La Ley 128-01 para el cura de Pedernales da una esperanza, pero en realidad es una especie de “mastica pero no tragues”, porque con ella se debería atraer empresas de tal modo que se tuviera que escoger a los mejores.

El padre Milton explica que la falta de unidad y la pugna interna, “siendo de lo mismo”, esa rebatiña lo que hace es que neutraliza e invalida cualquier trabajo. Sostiene que la provincia Pedernales puede industrializar el guaconejo, que puede dar más de 500 empleos directos a la comunidad y traer un movimiento económico de manera ordenada, con siembras, porque es fácil ver que están talando el bosque, pero hay que ver que es para no morir.

“Hay que hacer una lectura dando prioridad al ser humano por encima de eso”, indicó.