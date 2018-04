¿Qué es una subasta desierta?

José Antonio Fonseca Zamora

jfonseca@cci.com.do

Una subasta declarada desierta es aquella a la cual concurrieron intenciones de compra (bids), y el emisor decidió no adjudicar. La razón por la que esto ocurre es porque los niveles de rendimiento solicitados por el mercado (los bids) eran más altos que los objetivos de costo de endeudamiento del emisor. Es muy importante tener en cuenta que una subasta que ha sido declarada desierta es una subasta que levantó intereses de compradores pero exigieron rendimientos superiores a los que estaba dispuesto a pagar el emisor, no debemos confundirnos y pensar que es una subasta en la cual no hubo interés (no bids).

En los últimos 30 días hemos presenciado dos subastas declaradas desiertas: Una del Banco Central y otra de Hacienda. Pongamos en contexto el entorno del mercado antes de la subasta: El mercado de bonos había perdido el dinamismo de los meses precedentes y los rendimientos en el mercado secundario habían empezado a subir, la entrega de Certificados Especiales de Inversión agravó la situación y empezó a haber más oferta que demanda de títulos, a su vez había cierta presión sobre la tasa de cambio DOP/USD.

¿Qué significa que el Ministerio de Hacienda y/o el Banco Central declaren desierta una subasta?

La respuesta es obvia: no estaban dispues-tos a pagar los rendimientos exigidos por el mercado, pero vale señalar que las implicaciones son diferentes según el emisor, veamos:

El Ministerio de Hacienda utiliza las subastas de bonos en el mercado local como una de las fuentes de financiamiento del presupuesto anual del Estado, declarar estas subastas desiertas podría estar explicado porque consigue otras formas de financiarse más barato, bien emitiendo en otros mercados, bien tomando financiamiento directo de entidades financieras o porque las necesidades de financiación se han cu-bierto mediante menos gasto público, más impuestos o venta de activos. En el caso de la última subasta de bonos de Hacienda podríamos asumir que la Dirección de Crédito Público consideró que hay otras fuentes de financiamiento más costo / efectivas, sobre todo luego del éxito de los bonos denominados en pesos en el mercado internacional. Sin embargo la señal es clara: Hacienda no parece dispuesta a pagar rendimientos mayores, esta semana tendremos otra subasta y veremos como va el pulso entre el mercado y Crédito Público.

Más interesante aún fue el resultado de la subasta de notas del Banco Central: también fue declarada desierta, esto llama poderosamente la atención y nos convoca a reflexionar sobre las señales que emanan del Banco Central. Recordemos que esta entidad no emite para financiar sus gastos, lo hace para retirar pesos de la economía y así cumplir con sus objetivos de política monetaria que son esencialmente el control de la inflación. El declarar desierta una subastas de Notas nos indica sin ninguna duda que el Banco Central no quiere validar tasas de interés altas, sin embargo, tiene todas las herramientas a su alcance para controlar cualquier movimiento indeseable en las variables macroeconómicas. En este caso el Banco Central “mostró el músculo” y señaló que no quiere tasas más altas pero tampoco está dispuesto a permitir movimientos especulativos en la tasa de cambio.