Lo que debemos saber de la deuda pública

Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo

La deuda pública, como cualquier deuda privada (individual o empresarial), implica un significativo riesgo para el bolsillo común del país, ya que son recursos que debemos devolver adicionando los llamados “intereses”, que en el lenguaje económico es la “tasa de interés”, y muchas veces no nos imaginamos de qué manera esto compromete la vida a futuro de cada una de las personas que habitan en el país.

A continuación ofrecemos algunas informaciones que, según el economista y catedrático Antonio Ciriaco Cruz, todas las personas deben saber sobre la deuda pública:

1. Que el Estado dominicano clasifica la deuda en dos grandes categorías según el origen del acreedor o a quien se le coja prestado en: externa e interna.

2. Que según la institución que otorga el préstamo, la deuda se subdivide en: Deuda del Sector Público Financiero (SPF) o Deuda del Sector Público No Financiero (SPNF). Esta última no es más que los compromisos en calidad de préstamos que asume el Gobierno central, los ayuntamientos, las instituciones de la Seguridad Social, las empresas públicas no financieras y otras entidades descentralizadas. Es como cuando oímos que se dice: BID financia con US$30 millones Programa de Remozamiento de la Ciudad Colonial, eso es deuda, o cuando oímos, Banco Mundial otorga préstamo de US$150 millones a RD, eso es más deuda.

3. Que de acuerdo a las estadísticas del Banco Central y la Dirección General de Crédito Público, la deuda externa al cierre de diciembre de 2017 ascendía a US$19,124.4 millones (un 25.4 % del PIB), y aumentó US$1,122.6 millones respecto a diciembre 2016 (6.2 % más) por la emisión de Bonos Soberanos.

4. Que los intereses que paga el Gobierno por cada dinero que toma prestado varían dependiendo la entidad a que se le solicita. Si es con los Organismos Multilaterales de financiamiento (llámese Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) el promedio ponderado es de 3.0 %. Si es a la Banca Comercial Extranjera es de 8.3 % y si es a organismos o países bilaterales es de 3.5 %.

5. Que el 62.5 % de la deuda pública externa corresponde a la deuda con el sector privado internacional, en su mayoría tenedores de bonos soberanos y el 37.5 % restante ha sido contratada con organismos multilaterales y bilaterales.

6. Que cada vez que aumenta la deuda del país disminuye la capacidad económica del Estado para invertir en los problemas más urgentes de la población.

7. Que si el dinero que ha tomado prestado el Gobierno no se usan para proyectos de desarrollo (carreteras, presas, puertos, electricidad, proyectos de exportación, etc.) que aumenten la producción y la capacidad productiva del país, se está creando una deuda insostenible, ya que aporta a mejorar las finanzas del país.