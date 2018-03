Impuestos Internos dice que no se está cobrando ITBIS a los médicos

Santo Domingo

En República Dominicana los servicios de salud están totalmente exentos del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), por tanto, no es cierto que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) lo esté cobrando a los médicos, explicó hoy Magín Díaz.

“Esa afirmación es incorrecta, ni los médicos ni los servicios de salud ni las consultas médicas están gravadas por el Itbis; no hay ninguna carta que haya mandado la DGII a los médicos diciendo que tienen que retener Itbis porque no les corresponde pagar. En el país los servicios de salud están totalmente exentos del ITBIS. Así que esa parte es muy fácil de aclarar porque simplemente no es cierto que se les esté cobrando ITBIS ni a los médicos ni a los pacientes”, expresó Díaz en una intervención que tuvo en el programa El Zol de la Mañana, a través de la vía telefónica.

Agregó que sí deben de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de todos los profesionales que ganan por encima del mínimo exento a pagar, incluyendo los galenos, explica un comunicado de la institución.

“Y lo que sí hemos detectado es que hay muchos profesionales liberales que no están reportando todos los ingresos que ganan. De hecho, lo que encontramos a nuestra llegada es que había muchos profesionales liberales, incluyendo médicos, acogidos al régimen de las Pymes, el Régimen Simplificado, y cuando cruzamos la información vimos algunos médicos reportando en DGII 6 o 7 millones de pesos en el Régimen Simplificado, pero sus ingresos reales son superiores a los 30 o 40 millones de pesos”, explicó Díaz.

Díaz explicó que Impuestos Internos está haciendo auditorías del ISR a los profesionales liberales con el objetivo de que paguen lo que establece el Código Tributario; garantizando así que la Administración Tributaria está tratando de forma equitativa a estos profesionales y a los profesionales que devengan un salario, indica la nota.

Puntualizó que la DGII puede auditar (hasta 3 años anteriores) los ingresos de los profesionales liberales, solicitar información bancaria, cruzar informaciones para determinar si están recibiendo pagos por otras vías, y así determinar cuál es el impuesto que le corresponde.

Díaz aseguró que las puertas de su despacho siempre están abiertas a las instituciones y a las asociaciones, por lo que dijo estar dispuesto a recibir, junto a su equipo de DGII, a los representantes del Colegio Médico Dominicano.