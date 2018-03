MICM favorece aprobación de la Ley de Garantías

Santo Domingo

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) consideró importante que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Garantías Mobiliarias para que las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con las herramientas legales que les permitan acceder al crédito con garantías de sus propias maquinarias, equipos, cuentas por cobrar, propiedad intelectual o cualquier tipo de bien o derecho con valor en el mercado.

Ignacio Méndez, viceministro de Fomento a las Mipymes, destacó que el proyecto de ley actualmente está siendo estudiado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y que permitirá al micro y pequeño empresario dar en garantía lo que realmente tiene, bienes muebles.

“Una mipyme no tiene un inmueble porque muchas veces no es ni siquiera dueño de un local. La salonera lo que tiene es un blower o el ganadero, una cabeza de ganado. Eso es lo que puede poner en garantía, y no un certificado de depósito o un garante solidario”, señaló Méndez, según consta en una nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM.

Afirmó que de ser aprobada, la ley ampliaría las opciones de préstamos a través de la constitución de garantías sobre bienes que actualmente no son aceptados en el sistema financiero dominicano, lo que aumentará los niveles de bancarización de las mipymes, permitiéndole obtener condiciones de financiamiento en términos de plazo y tasa de interés mucho más favorables que las que reciben actualmente.

Méndez señaló que el MICM se ha empeñado en la aprobación de esta ley junto a otros organismos porque el acceso al crédito en República Dominicana sigue siendo una de las principales barreras para el desarrollo y aumento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Observó que muchos de los obstáculos que restringen el crédito a las Mipymes están ligados a que los bienes que acepta en garantía el sistema financiero, en su mayoría son inmuebles, sin tener en cuenta que el 78% de sus activos que poseen las Mipymes son bienes muebles y flujos de caja.

Desde 2013, el MICM trabaja junto al Ministerio de la Presidencia, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Banco Mundial, además de la Aba, Redomif, Abancord, oficinas de abogados y otros integrantes del mercado financiero, en la estructuración y socialización del Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias, con el objetivo de impulsar y reestructurar la forma de acceder a financiamiento en el país, sobre todo para el sector de las Mipymes.

“Esta ley viene a construir un escenario que además de facilitar por mucho el acceso a crédito en el país,.