Impacto económico en una cultura gastronómica local

Juan Febles

Especial para LISTÍN DIARIO

Santo Domingo

La gastronomía dominicana, sin duda alguna, impacta grandemente la economía de nuestro país. Esta actividad genera empleos en diversos sectores de forma directa e indirectamente y si es manejado de forma correcta, la gastronomía por sí sola puede convertirse en un atractivo para los turistas locales y extranjeros.

Tomemos como ejemplo un mofongo elaborado en cualquier restaurante y se puede ver el impacto que tiene la popularidad de un solo plato en la economía: Artesanos que elaboran el pilón, productores de plátano, productores de aguacate, productores de carne porcina, carniceros productores de longaniza, mataderos de ganado, comerciantes de carne, comerciantes de sal, empleados de preparación (cocineros) y servicio (camareros), comerciantes o intermediarios de vajillas y cristalerías, transportistas de los productos, comercio de combustible para vehículos de transporte, comercio de combustible para cocinar, entre otros.

Balanza de pagos:

Una gastronomía local arraigada es sin duda una barrera a la importación de costumbres culinarias y productos extranjeros. Esto sin duda evita que como país tengamos que buscar dólares para pagar esas importaciones.

También está el gran potencial de exportación a los países donde existen grandes comunidades de dominicanos; el orgullo e identidad por su comida hace que estos emigrantes busquen ingredientes procedentes de su país para preparar los platos que les gustan. Esto sin duda es una oportunidad para aumentar las exportaciones y generar dólares que necesita nuestra economía y al mismo tiempo apoyar los productores locales.

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es una meta que todo país debe buscar. La FAO la define como el momento en que la población de un país tiene en todo momento acceso físico y económico a los alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer las necesidades alimenticias de las personas.

Para poder lograr la seguridad alimentaria se necesita un sistema productivo fuerte y para lograrlo se necesita tener un mercado seguro donde colocar la producción. A medida que se debilitan nuestras tradiciones, los habitantes tienden a adquirir costumbres alimenticias extranjeras cuyos productos deben ser importados y por tanto nos hacen dependientes de otros países y de sus políticas internas. Si el campesino no encuentra dónde colocar su producción, entonces buscará otra actividad para vivir.

Disminución de la pobreza

Consumir platos autóctonos garantiza el uso de ingredientes, en su mayoría, de producción local. Esto sin duda tiene un efecto en los índices de pobreza del país, ya que se generan puestos de trabajo por medio al crecimiento de la agricultura, activa el comercio y crecimiento de puestos de trabajo en todos los sectores que impactan la gastronomía.

Fortalecimiento del turismo

El turismo es una de las columnas en que se sustenta la economía dominicana. Gracias a este y su efecto multiplicador podemos tener estabilidad económica y exportar “internamente” gran parte de la producción agrícola dominicana.

La gastronomía es un factor diferencial que añade valor y agrega reputación al destino y que ha demostrado que por sí sola puede convertirse en un atractivo que motive el viaje de turistas que desean conocer, vivir y probar la cultura de un país.

En un mundo donde la comercialización de destinos está apostando más a las emociones de las personas en vez del raciocinio, la gastronomía surge como una actividad vital que puede generar una promesa de una experiencia emocional sabrosa y única.

Aumento de las exportaciones

La población dominicana en el mundo, producto de las migraciones, es considerada tan importante que en países como los Estados Unidos, España, Puerto Rico, entre otros, ya constituye un porcentaje importante de los habitantes de esos países, cuyos ingresos constituyen una fuente de demanda potencial considerable de productos provenientes de nuestra nación.

La gastronomía es uno de los pocos rasgos culturales que mantienen los descendientes de dominicanos hasta más de una tercera generación. Un joven dominicano puede que ni siquiera hable español o haya visitado la República Dominicana, pero seguro que por su crianza come sancocho y mangú con salami.

Aquí reside la importancia de una identidad culinaria fuerte. Las exportaciones de productos a países con comunidades de dominicanos aumentará ya que no importa cuán caros sean o cuán difícil de conseguir resulten ser, los dominicanos lo buscarán como productos nostálgicos que representan su cultura.

Principales ramas de la economía que impacta la gastronomía

El sector gastronómico de un país puede impactar hasta 80 ramas de la actividad económica. Agricultura

. Pesca

. Ganadería

. Silvicultura

. Hoteles

. Restaurantes

. Rutas gastronómicas

. Industrias productoras de bebidas alcohólicas (Ron, cerveza, licores, etc.)

. Industria procesadora de bebidas no alcohólicas (jugos, mabí, gaseosas, etc.)

. Industrias procesadoras de alimentos

. Almacenes mayoristas

. Colmados

. Artesanos

. Fabricante de muebles

. Comercio de utensilios, cristalería y lozas

. Animación artística

. Educación (centros de formación de chefs)

. Transporte de insumos agrícolas

. Almacenamiento

. Transporte de turistas

. TIC (Tecnología de la información y comunicación) aplicada a la gastronomía.

. Edición de libros de recetas

. Consultores en el área gastronómica

. Celebridades de la cocina que prestan sus figuras para la promoción de productos