Conep aboga por la firma del pacto eléctrico, aunque “no es perfecto”

César Dargán

Santo Domingo

El vicepresidente del Consejo nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargán, aboga porque se produzca la firma del pacto eléctrico, aunque entiende que no es perfecto, ni la gran solución al problema energético nacional.

El dirigente empresarial explicó que durante tres años participaron junto al Gobierno y otros sectores en la elaboración del pacto, dispuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y a finales del pasado año consensuaron los puntos contenidos en el pacto eléctrico, los que a su juicio contienen una serie de elementos que contribuirán positivamente en ese sector neurálgico para el país.

“Reconocer que al final del camino no tenemos el pacto perfecto, esta no es la panacea, esto no es la gran solución, sin embargo, tenemos el pacto posible”, explicó Dargán al ser entrevistado en el programa “Síntesis”.

Indicó que gran parte de los temas del Pacto fueron consensuados y los que no, quedaron fuera. “Por eso nosotros entendemos que sin mayores dilaciones, tan pronto sea posible debemos proceder con la firma del pacto y pasar a la otra etapa, que quizás es la más sensible, que es cómo vamos a cumplir esos compromisos” .

Como positivo del pacto, destacó disposiciones que han estado en la ley y no se han venido cumpliendo y otras como la reestructuración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), se ha establecido el camino de transición a una tarifa técnica que será beneficiosa para todos; además, que establece límites de pérdidas para la empresas, que son elementos que contribuyen a robustecer la empresa.

Resaltó que el Conep no está defendiendo ni promoviendo el pacto perfecto, “estamos siendo responsables y coherentes con lo que fue el pacto posible que entendemos tiene muchos aportes para este sector”.