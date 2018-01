Bajos rendimientos en el mercado

JOSÉ ANTONIO FONSECA

jfonseca@cci.com.do twitter: @zfaj

Las consecuencias de las políticas que ha implantado el Banco Central se han traducido en una caída importante en el rendimiento de los ahorros en la banca y también de las inversiones que muchos clientes mantenían en instrumentos en el mercado de valores. Hemos visto que el inversionista que recién incursiona en el mercado de valores tiene una gran tendencia a preferir inversiones con cobertura de riesgo de precio, es decir, operaciones en las cuales compran un título y, transcurrido el plazo acordado, lo venden a un precio establecido desde el inicio y que les permite obtener un retorno fijo. Este tipo de operaciones le transfiere todo el riesgo al Puesto de Bolsa. Durante los seis meses que ha durado la bajada de las tasas, el riesgo que el Puesto de Bolsa asumió le ha permitido obtener buenos ingresos, ya que la contrapartida de la bajada de las tasas es un aumento importante del precio de los títulos. Muchos inversionistas que prefirieron comprar bonos, en lugar de las operaciones de corto plazo, están disfrutando en estos momentos de una extraordinaria apreciación en el valor de los activos que compraron, es decir, están teniendo una ganancia de capital. Esta es la esencia de la inversión en el mercado de capitales: la búsqueda de opciones que permitan preservar o crecer el capital.

Otros clientes han acudido con su doble sueldo a invertir en instrumentos de renta fija, es decir, comprando el bono sin pactar ninguna venta del título y se decepcionan al conocer los rendimientos a los que cotizan los instrumentos emitidos por el Banco Central o por Hacienda. Los rendimientos de estos instrumentos han caído de forma muy significativa, entre 100 a 150 puntos promedio. Pero, ¿Significa esto que el mercado ya no tiene nada interesante que ofrecer? La respuesta es un contundente no: el mercado tiene muchas cosas interesantes que ofrecer y le brinda la oportunidad de explorar instrumentos que puedan brindar oportunidades de apreciación de capital. En este momento lucen interesantes los fondos inmobiliarios, los fondos de desarrollo de sociedades, los fideicomisos de oferta pública inmobiliarios y, por qué no, los fondos de renta fija. Todos estos fondos ofrecen rendimientos variables, tienen excelentes administradores y son una opción que debe evaluar todo aquél inversionista que esté buscando crecimiento en el valor de sus activos. Los más importante es recordar que, las inversiones en el mercado de valores no son iguales a las inversiones en la banca y que debemos pedir asesorías a fin de evaluar apropiadamente las opciones que más nos convienen.

Inversionista: El mercado ofrece mucho más que solo operaciones a corto plazo, estas satisfacen las necesidades de cierto perfil de clientes, pero recuerde: no tienen oportunidad de crecimiento del capital más allá de la tasa de interés implícita en la operación. Evaluar las opciones de inversión adecuadas para usted es parte del trabajo que debe hacer el Puesto de Bolsa. Para que lo pueda hacer bien. Debemos estar bien claros en el objetivo que perseguimos con nuestras inversiones: ¿Crecimiento o preservación? ¿corto plazo o más largo? ¿volatilidad o sin volatilidad?