“Es que el dominicano es muy haragán, eso está en nuestra sangre", dice hombre en fila para renovar marbete el último día

Carolina Pichardo

Santo Domingo

“Yo tenía este dinero 'clavado' desde hace par de meses para pagar el marbete, pero imagínate siempre decía que mañana lo pagaría hasta que llegó este día, pero no dejaré que me cobren esos mil pesos”, este fue el comentario de un hombre, que prefirió no identificarse, mientras realizaba una fila para pagar el Impuesto de Circulación Vehicular que vence este lunes.

Como él hay muchas personas que están haciendo el trámite para evitar la mora de mil pesos que se le sumarían a la cuota anual de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

“Es que el dominicano es muy haragán, eso está en nuestra sangre. Tú sabes que uno deja todo para último”, expresó otro joven a lo que otras personas que estaban en la fila reían y a la vez asentían a su afirmación.

Durante un recorrido hecho por reporteros de LISTÍN DIARIO por diversos bancos comerciales y asociaciones de ahorros y préstamos, se pudo comprobar que el flujo de personas no era alto a diferencia de años anteriores.

“Yo lo único que sé es que estos empleados del banco deberán trabajar hasta las 12:00 de la medianoche de toda la gente que vendrá ahorita para acá”, opinó otro de los clientes que iba a renovar el marbete.

En una plaza comercial de la Capital dominicana, donde hay cuatro establecimientos bancarios, las colas de personas eran similares. No obstante, aquellos que salían primero de una de las filas iban a otros bancos a decirles a las personas: “Allí la fila avanza más rápido, yo salí en menos de 15 minutos”, y de inmediato se dirigían para comprobar si era cierto.

La DGII informó que el 80.1% del parque vehicular hábil ha renovado el Impuesto. “Hasta ahora, 1,026,136 vehículos han renovado el Impuesto de Circulación Vehicular. El parque vehicular hábil para estos fines es de 1, 279,845 unidades”.