Cómo tener un 2018 productivo

Carolis Mella Ramírez

carolis.mella@listindiario.com

Santo Domingo

¡Arrancó el 2018! Y con el reciente año también empiezan nuevas metas y propósitos, que pueden ir desde emprender un negocio hasta pensar en formas para ser más productivo en su empleo actual.

Sin importar cuál sea el objetivo que se tenga en el ámbito laboral, la productividad debe ser una prioridad para quienes buscan el éxito empresarial.

Ser productivo va muy de la mano con la motivación, si un empleado no es motivado en su labor diaria es muy probable que no se obtengan resultados satisfactorios y, por tanto, no habrá un rendimiento mayor.

Para el psicólogo y experto en finanzas personales, Joaquín Disla, existen cuatro elementos que una persona debe tomar en cuenta para ser más productiva en este 2018: pasión, efectividad, eficacia y eficiencia. Estas características convertirán al personal en un ente motivado y creará un ambiente mejor desarrollado.

Para ser más productivo tener pasión

De acuerdo con Disla, la pasión es la base de todo. Esto lo define como “amor, entusiasmo e identificación” y el sentido de vocación a realizar una tarea, un proyecto o un trabajo determinado. El especialista afirma que si las personas sienten pasión por el trabajo que realizan, convierten su labor en una misión que los hace sentirse motivados para ejercer cualquier función. En cambio, cuando ésta no existe, la persona empieza con mucha energía y al poco tiempo se desmotiva, ocasionando que la labor se convierta en rutina.

La eficacia

Cuando una persona se siente identificada con el sentido de misión (la pasión), entonces debe convertirse en una persona eficaz, enfatiza Disla al mencionar que la eficacia tiene que ver con “hacer lo que hay que hacer y no otra cosa”. Este elemento requiere gran concentración y enfoque, además el eludir las distracciones. “La eficacia me hace ser consciente de las cosas a las cuales tengo que renunciar para poder enfocarme en aquellos que tengo y quiero hacer”, sostiene el experto en finanzas personales, al tiempo de agregar que ser productivo requiere de esa capacidad para asimilar las pérdidas que ocurren en el individuo.

Ser eficiente

Aunque parezca similar, la eficiencia y la eficacia no deben confundirse. Para ser productivo en el ámbito laboral no basta ser eficaz, también se requiere que sea una persona eficiente. Disla define la eficiencia como la cualidad de “hacer bien lo que tengo que hacer”. Una persona puede ser eficaz (hace lo que tiene que hacer y no otra cosa) y no ser eficiente (lo que hace no lo hace bien). La eficiencia permite realizar una labor con calidad, sin derrochar ni despilfarrar recursos y en un tiempo preciso y planificado. Cuando una persona es eficiente se olvida del hábito de posponer las tareas.

No olvidar la efectividad

Para Joaquín Disla, un proceso productivo está completo cuando además de pasión, eficacia y eficiencia, existe efectividad. La efectividad va ligada con hacer bien lo encomendado y hacerlo con permanencia en el tiempo. “No es cuestión de ser efectivo los primeros tres meses del año, sino que debo serlo también en los nueve meses restantes”, manifiesta el experto. Este elemento aporta continuidad, perseverancia, trabajo duro y esfuerzo, y todos juntos son piezas claves para lograr una mayor productividad laboral.