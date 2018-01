¿Cómo cultivar la inteligencia financiera para emprender en los negocios?

Martín Adames

Santo Domingo

“Existe la educación formal, la cual adquirimos en escuelas y universidades y es importante para adquirir un logro personal, pero también existe la educación financiera, que la podemos adquirir por nuestros propios medios, y es la que nos permite cambiar nuestras vidas”, explica Edwin Arboleda, un joven nativo de Panamá, que ha obtenido éxito de manera independiente.

Expone que tanto la inteligencia emocional, como la financiera son complementos necesarios para emprender en cualquier negocio, ya sea tradicional, en red o por internet.

Arboleda es un joven que trabajó como empleado, fue taxista, y luego incursionó en el negocio de mercadeo en red, en el que ha facturado más de un millón de dólares, y ahora comparte su experiencia alrededor del mundo a través de seminarios y talleres sobre inteligencia financiera y otros temas.

Como algunos de los beneficios de ser inteligente financieramente el emprendedor cita: saber colocar el dinero, aprender a hacer transacciones, instruirse sobre cómo administrar nuestros recursos y cómo no volverse loco con lo que recibimos, sin importar la cantidad de recursos que llegan a nuestras manos.

“Hay personas que de repente han recibido una gran cantidad de dinero, y que por no estar educados y con la información necesaria, sus vidas se han complicado más y tienen más problemas que cuando no tenían mucho dinero”, ejemplariza Arboleda sobre las consecuencias de no estar educado financieramente.

Negocios tradicionales versus nuevos

Arboleda explica que todas las personas, después de varios años de trabajo, “sentimos la necesidad de independizarnos poniendo nuestro propio negocio y por tanto obteniendo por otra vía más recursos, ante la monotonía y las limitaciones de ser asalariado”, pero esto hay que saber cómo y cuándo hacerlo, sobre todo quienes tienen compromisos económicos fijos, como los padres o madres.

Detalla que tanto en negocios tradicionales como en nuevos negocios hay oportunidades de emprender y crecer, pero que la diferencia está en que para los negocios tradicionales se necesita un capital para instalar y para esperar hasta el despegue del negocio, y que en los nuevos solo se necesita la idea para ejecutarlo e igualmente esperar a que fluya.

Dentro de los negocios tradicionales están las franquicias de comida rápida, para los cuales se necesitan en promedio unos 400 mil dólares y que tienen una tasa de retorno de cuatro a cinco años. Así como otros negocios como bares, cafeterías, ropas etcétera, que necesitan menos capital, pero mucho tiempo.

También están los nuevos negocios como el mercadeo en red, o los negocios a través de internet, como tiendas virtuales por ejemplo.

“Para iniciar un negocio hay que pensar en una necesidad que no está siendo satisfecha”, expone el empresario independiente sobre lo primero que hay que pensar antes de desarrollar un negocio.

¿Independientes o empleados?

“Cuando nuestros títulos y nuestros años de trabajo no se reflejan en nuestro estilo de vida, es hora de emprender”, afirma el empresario.

“Estamos educados para ser empleados, estudiamos más de 20 años para eso, la preparación para desarrollar un negocio debemos obtenerla nosotros mismos, hay que ser autodidactas al respecto”, respondió al ser cuestionado sobre cómo educarse de manera financiera.

Respecto a cuales son las mejores áreas para iniciar un negocio, el emprendedor expresa que hay industrias en pleno desarrollo y que solo hay que observarlas, para determinar en qué área incursionar.

Una de esas industrias es la de la salud y el bienestar, debido a que se ha desarrollado una cultura donde todos queremos vernos y sentirnos bien, y allí hay un gran potencial para emprender.

Otra de las industrias en desarrollo que cita es el de las redes sociales, la cual está influyendo en la economía debido a la tendencia y necesidad que tenemos todos de estar activos en alguna red o en algún chat.

“Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram y Zoom son redes que están marcando un camino al que no nos podemos resistir”, acoló el entrevistado como otra industria en crecimiento a través de la cual se puede hacer negocios.

“Cuando elegimos una industria para hacer negocios, entonces busquemos personas con resultados que nos orienten”, puntualiza.

Transición

Respecto a la transición de dejar un empleo formal para volverse independiente, el expositor considera que un nuevo negocio debe desarrollarse paralelo al empleo que se tenga, y que cuando esa actividad demande más tiempo porque ha crecido, entonces se abandona el empleo formal para desarrollar ese nuevo negocio, siempre y cuando esta esté cumpliendo las expectativas.

“Un negocio en desarrollo puede tardar meses, incluso años para generar beneficios, por eso hay que esperar el momento adecuado para hacer el cambio, sobre todo quienes tienen familias y responsabilidades a su cargo”, indicó.