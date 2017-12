Recomendaciones para pasar el fin de año fuera de casa

Cándida Acosta

Santo Domingo

Una opción para pasar la celebración de fin de año fuera de la casa es ir a un resort por su cuenta, a una playa pública o privada. Otra buena idea es hacer “una juntadera” con la familia o amigos de toda la vida sea en un restaurante o en una casa de quien se preste a ser el anfitrion.

Lo que no se le puede olvidar.

Es importante es que a la hora de la salida no se le olvide si va de playa por su cuenta el bloqueador solar, agua embotellada, comidas y picaderas y mucho jugo, pero sobre todo que si toma bebidas con alcohol no lo haga en el trayecto, ni al momento de la salida para así evitar accidentes. Si su espera de Año Nuevo lo hace en un resort solo preocúpese por el protector solar y por no tomar bebidas alcohólicas ni comer demás.

Las personas que toman medicamentos tienen que salir con una bolsa con todas las medicinas que necesitan.

Seguridad en la casa

Una medida importante al momento de salir de la casa es dejarla al cuidado de un familiar o dejar las luces encendidas, del frente y del patio. Desconectar los electrodomésticos y avisar a los vecinos de que la casa se quedará sin personas dentro. Si tiene cámaras de vigilancia baje una aplicación como “Lorex ECO Stratus” en su celular de forma que pueda monitorear su casa desde cualquier parte del mundo a través de su móvil. De ese modo podrá avisar a la Policía si ve alguna irregularidad.

Seguro de salud

El carnet del seguro médico y la cédula sons sus mejores aliados y no deben faltar en bolsa de viaje.

Si va al campo

Muchas personas deciden irse a esperar el final de año con las familias que viven en provincias y hasta comunidades remotas donde solo tienen acceso al internet. Si por allí no aparecen las frutas de temporada con facilidad llévelas. La gente del campo agradecerá que haya almendras, avellanas, "coquitos", pasas, peras, manzanas y uvas de diversos colores y un buen vino. Sentirán que están en la verdadera Navidad!