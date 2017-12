Programa impulsa eficiencia en cementos Argos

Santo Domingo

A pesar de los retos derivados de la temporada de huracanes en el Caribe y Estados Unidos, los resultados de la compañía reflejan una mejora significativa en todos los indicadores, gracias al programa de eficiencia operacional Best

Santo Domingo Argos, empresa de cemento del Grupo Argos, continúa mejorando su situación competitiva en Colombia y en todos sus mercados, como lo demuestra que al cierre de septiembre y de manera consolidada, la compañía registró mejoras en los despachos de cemento, los ingresos y el ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones); cifras impulsadas, principalmente, por la ejecución del programa de eficiencia operacional Best que la organización viene implementando de forma decidida en todas sus regionales.

El programa BEST (Construyendo eficiencia y sostenibilidad para el mañana, por sus siglas en inglés), ha sido ejecutado por Argos desde el 2016 con el objetivo de disminuir brechas de eficiencia y mejorar la huella ambiental, mediante la transformación operacional, la mejora de la relación clinker a cemento, combustibles alternativos, sinergias administrativas y reducción de activos no operativos.

En el consolidado, el volumen de cemento despachado por Argos creció un 16.7% al alcanzar los 4,2 millones de toneladas y el de concreto disminuyó un 6.1% al llegar a los 2.7 millones de metros cúbicos. Asimismo, en el tercer trimestre, la compañía generó ingresos por USD 738 millones, un 3.9% superiores a los del mismo período de 2016 y un ebitda de USD 137 millones, 2.3% más que en este trimestre del año anterior (si se excluyen gastos no recurrentes el ebitda ajustado alcanza los USD 144 millones, 7,5% más que en el mismo trimestre del año anterior). Durante el tercer trimestre la compañía registró incrementos de 16.7% en los despachos consolidados de cemento, 3,9% en los ingresos y 7,5% en el ebitda ajustado excluyendo gastos no recurrentes asociados a Best.

Por su parte, con respecto a la utilidad neta, a pesar de una disminución del 42% respecto al mismo periodo de 2016, se destaca que esta se ubicó en USD 22 millones, lo que evidencia un mejor desempeño al ser la más alta reportada durante un año particularmente retador.

A lo anterior, se suman desinversiones en activos no estratégicos realizadas recientemente que alcanzan los USD 20 millones, como parte de uno de los focos del programa Best.

En Cementos Argos estamos comprometidos con la búsqueda continua de la excelencia organizacional, la innovación, la sostenibilidad y el servicio como pilares para entregar todos los días una mejor propuesta a nuestros clientes y generar valor a todos los grupos de interés.

“Gracias a la implementación del programa de eficiencia operacional Best, hemos logrado importantes mejoras en un año particularmente retador para nuestra industria. Para el cierre de este año, vemos con optimismo el comportamiento de todos los mercados donde operamos”, afirmó Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos.