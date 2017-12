Luis Manuel Piantini Munnigh

Especial para LISTÍN DIARIO

Santo Domingo

Los excesos que manifestamos en la Navidad es un reflejo de la intensificación del distanciamiento del ser creado con su creador. Es un exceso del consumismo. Es la cultura del querer hacer todo lo que se pueda, de una sociedad que hipócritamente deniega con los hechos lo que manifiesta en la oración. Es la Navidad Secuestrada.

En el nacimiento de Jesus narrado por el evangelista Lucas, se evidencian tres importantes manifestaciones, el de la pobreza al nacer Jesus en un pesebre; el Creador del universo rodeado de animales y de pastores manifiesta su escogencia por el mundo de la humildad y la frugalidad. En el segundo se manifiesta el rechazo de la sociedad, nuestra sociedad, al Niño Dios, al negarle a sus padres el alojamiento en una sala, y enviar a su madre la Virgen Maria a dar a luz en un pesebre, rechazo del ser humano a la aceptación como ser creado de ser inferior a su creador, no obstante de ser corruptible y corruptor desde el pecado original. Sin embargo ese hombre lleno de ego y de prepotencia ha sido derrotado por su ambición desmedida, cuando la tierra que se le entregó para enriquecerla y distribuirla para todos los seres poblados y creados por el Dios divino, esta siendo despojada y destruida. La otra manifestación es el concepto de la familia cristiana,ferozmente combatida por el liberalismo cultural, siendo la familia núcleo fundamental de toda sociedad y de la identidad y estabilidad de toda nación, lo cual se manifiesta en los hechos progresivos de agresividad y violencia.

En nuestras manifestaciones de la Navidad hemos dejado oculto el nombre de Jesus, el Dios nacido, y lo hemos sustituido por golosas cenas y costosos regalos, y por nombres ficticios sin sentido de la espiritualidad como el de Santa Claus, para que el ser creado se olvide de su deuda de ser agradecido, y deseche los valores que enaltecen y le dan sentido a ese objetivo de la creación que es el de la justicia, la humildad, la pobreza de espíritu y el amor de entrega entre los seres creados. En el evangelio de Juan del capitulo I de este 25 de diciembre dice, que La Palabra que era la Luz verdadera vino a su casa y los suyos no la recibieron. Dice Juan, que la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Estamos recibiendo la palabra en acción de obras, que es la Luz Verdadera? En la meditación de ese día de Rayo de Luz se nos dice, abro la cita, me he percatado que cuando uno dice optar por la luz, que es Cristo , esto molesta a los que viven en las tinieblas. El ejemplo de vida de un creyente molesta a los que viven en la oscuridad. Aquel que vive en las tinieblas entiende que cualquiera que tome una opción diferente a la suya le agrede, le señala, y esto es justamente porque la Luz brilla. Quien tiene a Jesus verdaderamente en su corazón habla con su vida. Cierro la cita.

En el evangelio del día 26 posterior al nacimiento, no se habla de fiestas, sino de la agresividad del mundo frente a los apóstoles y cristianos, de la lucha entre el bien y el mal, lo que es una manifestación del diario vivir, estamos lejos de eso? Señor, Señor, dijiste, y contesta Jesus, no se quien eres, y no te conozco, donde están tus obras? Ese mundo llamado cristiano en sus manifestaciones diarias es cada vez mas alejado de la palabra y la vida de Cristo. Mas alejado de la Luz y de la justicia divina y mas inclinado a las tinieblas, a la falta de transparencia y a la mentira, por eso su elevado nivel de agresividad y violencia. El Cristianismo es una vida de valientes, es fuerte y difícil de llevar y de alcanzar, es luz y perseverancia, es un acto diario de fe, es esperanza y sacrificio, es amor de entrega y pobreza, y no es fácil para los débiles de corazón y de espíritu cegados por la envidia y el egoísmo, por la mentira y la intriga y el ansia de poder politico y económico. Le deseo a la familia dominicana unas felices fiestas de Jesus, el Niño Dios, el manifestado en la transparencia de la vida diaria, el elevado y presentado como Dios verdadero. Que Jesus nos llene con su Luz, nos convierta el corazón de piedra, de rencor y odio en corazón humano como el suyo, y nos ilumine a encontrar el camino de la Verdad y del Reino, y nos bendiga.