Habemus Ley!

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley del Mercado de Valores. Aunque aún falta que la misma sea promulgada por el Poder Ejecutivo, podríamos decir que con la aprobación por parte de los Senadores y los Diputados la misma debería de ser promulgada por el Poder Ejecutivo sin mayores problemas. Llevamos muchos años revisando y discutiendo diferentes proyectos de Ley y finalmente tenemos un proyecto aprobado. La nueva Ley recoge varios puntos que eran necesarios corregir de la Ley vigente y otros que, necesitaban introducirse para continuar con el desarrollo de nuestro mercado. La Ley tiene varios aspectos interesantes que de ser bien reglamentados podríamos estar viviendo uno de los pasos más transcendentales del mercado.

Inversionistas

Esta Ley viene a mejorar la supervisión y a proteger a los inversionistas ampliando el rango de supervisión de la SIV. Aunque la Ley actual permite una adecuada supervisión, esta nueva Ley le da un rango de actuación a la SIV mucho más extenso. Esto es muy importante para que el crecimiento del mercado esté acompañado de una buena supervisión. No obstante, uno de los aspectos más importantes y transcendentales de esta Ley está en la apertura y posibilidad de que más empresas puedan acceder al mercado.

Siempre he sido crítico de este aspecto con la Ley actual. Entiendo que nuestra Ley es un tanto exclusiva de muchos sectores por los costos asociados a las emisiones y a las pocas opciones brindadas a las empresas que no pueden emitir montos altos. Esta nueva Ley abre la posibilidad de que una Sociedad de Responsabilidad Limitada y una Sociedad Anónima Simplificada puedan emitir valores de renta fija. La Ley anterior únicamente permitía emitir a las Sociedades Anónimas. El simple hecho de limitarlos a las anónimas limitaba a un cierto número de empresas a utilizar el mercado. En adición, deja la posibilidad de que también las Pymes puedan utilizar el mercado. Esto es un hecho sin precedentes en nuestro país. Aunque en la Ley no se menciona la forma como se le van a dar acceso a estas empresas, el simple hecho de dejarlo estipulado en una Ley nos da la esperanza de que en los reglamentos definamos cuales son los tratos especiales que le daremos a estas emisiones.

Para que todo lo anterior se pueda materializar deberíamos de flexibilizar los requisitos para una emisión. La Ley abre la posibilidad de que en los Reglamentos podamos definir reglas para cada tipo de emisión. Es decir, no servía de nada si mencionábamos a las Pymes, pero luego en los requisitos limitábamos a las mismas con todos los aspectos que debían de cumplir. Esta Ley deja la posibilidad de diferenciar los tipos de emisiones y de inclusive establecer requisitos para las emisiones dependiendo del público al cual estará limitado. Esto tendrá un impacto sustancial en el acceso que tendrán las empresas al mercado. Anteriormente una empresa que quería emitir tenía que cumplir con un mismo requisito sin diferenciar el tipo de emisión lo cual hacía la emisión muy costosa (calificación de riesgos, auditores, representantes, cuotas, etc.). Esta nueva Ley abre la oportunidad de emitir con diferentes requisitos siempre y cuando esté limitado a un inversionista específico como son los inversionistas profesionales, los cuales en la Ley se presume que tienen un conocimiento más amplio de la evaluación de riesgos y el mercado.

Mercado

Estoy completamente convencido que darle acceso a las empresas al mercado y ser más inclusivos es una de las formas más eficientes de desarrollar nuestro mercado. Tenemos muchos inversionistas interesados en el mercado y a la fecha una oferta de productos limitada a un numero de empresa y proyectos. Esta nueva Ley abre la posibilidad de atraer más empresas a utilizar el mercado con una mejora en la supervisión. Debemos de recordar que un mercado desarrollado no solo beneficia a los inversionistas y a las empresas, también beneficia al país completo. Tendríamos empresas con accesos a capitales que podrán competir con cualquier empresa multinacional, tendríamos empresas más transparentes para las autoridades, tendríamos una mejor distribución de las riquezas (ya que cualquier persona podría disfrutar o beneficiarse de ser accionista de una empresa). No existe ninguna economía desarrollada en el mundo que no cuente con un mercado de valores desarrollado. Debemos de estar conscientes de que necesitamos de un mercado para poder continuar desarrollando e impulsando el crecimiento económico del país y mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.