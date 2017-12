Proyecta que exportaciones al Caribe se incrementarán

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo

El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana, Fernando González Nicolás, proyecta que las exportaciones dominicanas hacia la región del Caribe se incrementarán en forma significativa.

Añadió que basa su proyección en el efecto que tendrán las medidas y acciones que está adoptando la Mesa de Promoción de las Exportaciones al Caribe, entidad de recién formación.

Dijo que los estudios, misiones, ferias se están llevando a cabo en forma coordinada entre el Gobierno y el sector privado tendrán sus frutos a corto plazo impactando e incentivando las exportaciones hacia el mercado del Caribe. Este mercado es grande, atractivo y natural para los productores dominicanos, añadió.

Gonzáles Nicolás indicó como oportuno las misiones que se están organizando hacia Jamaica y Trinidad. Así como también la feria de compradores en el próximo marzo aquí en Santo Domingo.

Destacó las visitas a Santo Domingo del primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, en mayo pasado y la visita del presidente Medina a Jamaica el pasado noviembre, expuso el dirigente empresarial en declaraciones para LISTÍN DIARIO.

Dijo que de los 52 países de la Mancomunidad en el mundo, 13 países de ellos están en la región del Caribe.

Centros Logísticos

El presidente la Mesa de la Mancomunidad visualiza la gran influencia que ejercerán los centros logísticos sobre el futuro del comercio internacional dominicano.

La operación de los centros de distribución incrementaran y harán más competitivas las exportaciones dominicanas hacia la región del Caribe y las Américas. Ya que aumentarán la oferta exportable, la frecuencia de conectividad y demás servicios del sector.

En su opinión, República Dominicana debe aspirar a ser el Singapur de las Américas, y convertirse en un gran centro de distribución como lo es Singapur en el continente Asiático. Ambos países tienen similares posiciones geográficas en sus respectivos continentes. Singapur es un país miembro de la Mancomunidad, indicó.

Sector de minería:

Gonzalez Nicolás dice que este sector es de las principales columnas que sostiene la economía dominicana en la actualidad. Señala que a la minería responsable y seria hay que apoyarla e incentivarla, ya que es una industria de grandes capitales y de muy largo plazo. Asegura que en las provincias dominicanas están los más altos índices de educación y económico donde opera la minería. Los sistemas actuales de control no permiten se haga minería irresponsable, ya que los bancos no le prestan a proyectos mineros que no sean responsables, afirma.