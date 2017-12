Transportistas niegan ser un obstáculo al comercio

Sergio Cid Solano

sergio.cid@listindiario.com

Santo Domingo

Luego de que la Federación Nacional de Transporte Domincano (Fenatrado) levantara el paro que mantenía desde el pasado lunes, el presidente de la entidad, Ricardo de los Santos, aseguró que ellos no representan ningún obstáculo en la cadena de comercio del país.

Según declaraciones ofrecidas por De los Santos a este medio, lo que debería hacerse es un estudio de profundidad, no solo en el transporte de carga por carretera, sino en también en el marítimo para que se determine en la cadena de logística dónde realmente está el obstáculo que frena la competitividad de República Dominicana.

El sindicalista del transporte invitó a las autoridades de Competitividad y ProCompetencia para que realicen ese análisis donde se le diga al país cúal es el eslabón que impide que el comercio y el transporte de carga se desarrollen con normalidad.

Al preguntársele sobre cúal sería ese eslabón que no permite la competitividad, De los Santos expresó que no son ellos quienes tienen que decirlo, pues a su juicio Él no hará acusaciones irresponsables.

“Yo no haré acusaciones infundadas como hacen ellos”, dijo.

Manifestó que hay que sentarse a discutir las reglas del juego para que cada quien sepa cuál es su papel y sus derechos, y hasta dónde llegan.

Afirmó que Fenatrado estaría dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo con los empresarios para debatir los roles que les corresponde a cada sector.

“Nosotros entramos en una mesa de diálogo dónde quieran y en el escenario que ellos consideren”, explicó.

Los camioneros afiliados a la Fenatrado reclamaban la libertad de ocho compañeros apresados en la comunidad Hatillo Palma y el pago de ocho millones que, alegadamente, les adeuda una empresa del área de la construcción.

ASIEX DICE ES UN ATENTADO PARALIZAR PUERTOS

La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex) calificó como un atentado a la seguridad jurídica la paralización del despacho de mercancías y salida de contenedores en los puertos del país, que perpetró Fenatrado; consideró, además, que este tipo de acciones afecta el clima de negocios y la competitividad del país, por lo que valoró positivamente la intervención de las autoridades para regularizar la operación portuaria.